وزير الخارجية الفرنسي: توقيف الكاتب بوعلام صنصال في الجزائر “غير مقبول” ـ (فيديو)

صورة ملتقطة في 4 سبتمبر 2015 في باريس للكاتب الجزائري بوعلام صنصال. ا ف ب

باريس: اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأربعاء، أن الاعتقال “غير المبرر” للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر “غير مقبول”.

وقال بارو، في تصريحات لقناة “فرانس إنفو تي في” الإخبارية: “لا شيء في أنشطة بوعلام صنصال يعطي صدقية للاتهامات التي أدت إلى سجنه” في الجزائر، إثر توقيفه في مطار العاصمة، أواسط الشهر الحالي، مضيفاً: “اعتقال كاتب فرنسي بشكل غير مبرر” أمر “غير مقبول”.

كما أعلن بارو أن “خدمات الدولة في الجزائر العاصمة وباريس على السواء في حالة استنفار كامل لمراقبة وضعه والسماح له بنيل الحماية القنصلية”.

Boualem Sansal est un écrivain engagé dont l’œuvre fait honneur à ses deux pays, la France et l’Algérie. Rien ne permet d’accréditer l’accusation qui lui vaut d’être emprisonné. Sa détention sans fondement sérieux est inacceptable. pic.twitter.com/ol4pTN8caM — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) November 27, 2024

وقد استجوب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في الجزائر العاصمة الكاتب الفرنسي الجزائري، وأصدر في حقه مذكرة توقيف، على ما أعلن محاميه فرنسوا زيمراي.

وبحسب بيان زيمراي، فإن صنصال “الذي توجه بثقة إلى الجزائر العاصمة، هو اليوم رهن الاحتجاز بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري التي تعاقب مجمل الاعتداءات على أمن الدولة”.

واعتُقل بوعلام صنصال، الذي انتقد القادة الجزائريين في مناسبات عدة، في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، لدى وصوله إلى وطنه آتياً من فرنسا.

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية الجمعة “توقيف” الكاتب، من دون أن تحدّد التاريخ ولا الأسباب.

وبحسب وسائل إعلام عدة، جرى توقيف بوعلام صنصال يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر بمطار الجزائر العاصمة، إثر وصوله من فرنسا.

(أ ف ب)