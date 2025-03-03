وزير الخارجية الفرنسي: روسيا قرّبت خط الجبهة أكثر وأكثر إلينا- (فيديو)

باريس: حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الإثنين، معلّقًا على الحرب في أوكرانيا، بأن “خط الجبهة يقترب منا باستمرار” بسبب “الطموحات الإمبريالية” الروسية.

وقال بارو، متحدثًا لإذاعة “فرانس إنتر”: “خطر حرب على القارة الأوروبية، داخل الاتحاد الأوروبي، لم يكن يومًا مرتفعًا بقدر ما هو اليوم، لأن الخطر يقترب منا باستمرار منذ حوالى 15 عامًا، وخط الجبهة يقترب منا باستمرار”، وذلك قبل ساعات من نقاش يجري في البرلمان حول الحرب في أوكرانيا وأمن أوروبا.

وتابع الوزير: “لوضع حد لحرب العدوان الروسية في أوكرانيا، نريد أن تتمكن الولايات المتحدة، من خلال الضغط، من حمل بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والموافقة على التخلي بشكل نهائي عن طموحاته الإمبريالية التي قرّبت خط الجبهة أكثر وأكثر إلينا”.

Jean-Noël Barrot sur les suites du clash Trump/Zelensky : “Ce à quoi nous assistons aujourd’hui, c’est le réveil d’une partie des Européens qui refusaient de voir la réalité des choses” #le710inter pic.twitter.com/Qo6iQb4VtQ — France Inter (@franceinter) March 3, 2025

وأعرب بارو عن ارتياحه لنتائج القمة التي عُقدت، الأحد، في لندن، وتعهد خلالها خمسة عشر زعيمًا أوروبيًا، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، دعم كييف وتعزيز التسلّح في مواجهة روسيا.

وقال: “ما شهدناه هو يقظة قسم كامل من الأوروبيين الذين كانوا يرفضون رؤية واقع الأمور كما هو”، مؤكدًا أن هذه الدول الأوروبية باتت مقتنعة “بضرورة أن تتمكن أوروبا من تولي دفاعها وأمنها بنفسها، وأن نطبق كل الوسائل الضرورية حتى لا نضطر يومًا إلى أن نسأل الولايات المتحدة ما يمكنها القيام به من أجل الأمن الأوروبي”.

وفي ما يتعلق بالاقتراح الفرنسي البريطاني حول هدنة لشهر في أوكرانيا، والتي تشمل، بحسب ماكرون، “الجو والبحر ومنشآت الطاقة”، علّق بارو أن هذه “وسيلة للتثبت من أن روسيا عازمة فعلًا على وضع حد لهذه الحرب”، مشيرًا إلى أن “هذا لا يعني سحب القوات الروسية على الأرض في مرحلة أولى”.

“Nous voulons la paix, mais une paix solide et une paix durable”, explique Jean-Noël Barrot, qui assure que “les contacts entre Emmanuel Macron et Donald Trump sont très fréquents” #le710inter pic.twitter.com/xtucXodaGT — France Inter (@franceinter) March 3, 2025

وتابع: “عندها تبدأ مفاوضات السلام الحقيقية، لأننا نريد السلام، لكننا نريد سلامًا متينًا وسلامًا مستدامًا”.

واعتبر بارو أنه من “الممكن”، في الوقت الحاضر، استئناف الحوار بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد السجال الحاد بينهما، الجمعة، في البيت الأبيض.

وقال: “أعتقد أن هناك رغبة من الجانبين، وإدراكًا مشتركًا بأن من مصلحة أوكرانيا، ومن مصلحة الأوروبيين، ومن مصلحة الأمريكيين، التحرك لوقف الميول الإمبريالية” الروسية.

أخيرًا، قال بارو إنه يجد “بعض الصعوبة في فهم” ما أوردته تقارير إخبارية أمريكية عدة عن وقف العمليات السيبرانية الأمريكية ضد روسيا، بأمر من وزير الدفاع بيت هيغسيث، موضحًا: “في ما يتعلق بالهجمات السيبرانية، فإن دول الاتحاد الأوروبي تواجه باستمرار هجمات من هذا النوع من روسيا”.

(أ ف ب)