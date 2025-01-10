وزير الخارجية الفرنسي: علينا أن “نرد” إذا واصلت الجزائر “التصعيد” 

باريس: أعلن وزير الخارجية الفرنسي، الجمعة، أن بلاده “لن يكون لديها خيار آخر سوى الرد” إذا “واصل الجزائريون هذا الموقف التصعيدي”، بعد رفض الجزائر، الخميس، استقبال مؤثّر جزائري رحلته فرنسا.
وقال جان نويل بارو إنه من بين “الأوراق التي يمكننا تفعيلها… التأشيرات … ومساعدات التنمية” وحتى “عدد معين من مواضيع التعاون الأخرى”.
وأضاف عبر قناة “إل سي آي” الخاصة إنه ” “مندهش” لكون السلطات الجزائرية “رفضت استعادة أحد مواطنيها” الذي أصبحت قضيته الآن “أمام القضاء” في فرنسا.
(أ ف ب)
وفي نفس الظرف اعلنت الخارجية الفرنسية اليوم عدم امكانية استخدام ورقة التأشيرات ورفع الرسوم الجمركية على المنتوجات الجزائرية لان ذلك لا بتم الا في إطار الاتحاد الاوروبي. كما يجب على فرنسا ان لا تنسى ان الجزائر في اجتماع مجلسها الامني المنعقد البارحة برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون قد درست كل احتمالات الرد بالمثل على فرنسا وهي في انتظار اي محاولة منها.