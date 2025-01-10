وزير الخارجية الفرنسي: علينا أن “نرد” إذا واصلت الجزائر “التصعيد” 

باريس: أعلن وزير الخارجية الفرنسي، الجمعة، أن بلاده “لن يكون لديها خيار آخر سوى الرد” إذا “واصل الجزائريون هذا الموقف التصعيدي”، بعد رفض الجزائر، الخميس، استقبال مؤثّر جزائري رحلته فرنسا.

وقال جان نويل بارو إنه من بين “الأوراق التي يمكننا تفعيلها… التأشيرات … ومساعدات التنمية” وحتى “عدد معين من مواضيع التعاون الأخرى”.

وأضاف عبر قناة “إل سي آي” الخاصة إنه ” “مندهش” لكون السلطات الجزائرية “رفضت استعادة أحد مواطنيها” الذي أصبحت قضيته الآن “أمام القضاء” في فرنسا.

(أ ف ب)