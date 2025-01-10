سياسة | دولي

وزير الخارجية الفرنسي: علينا أن “نرد” إذا واصلت الجزائر “التصعيد” 

منذ 51 دقيقة

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو

حجم الخط
1

باريس: أعلن وزير الخارجية الفرنسي، الجمعة، أن بلاده “لن يكون لديها خيار آخر سوى الرد” إذا “واصل الجزائريون هذا الموقف التصعيدي”، بعد رفض الجزائر، الخميس، استقبال مؤثّر جزائري رحلته فرنسا.

وقال جان نويل بارو إنه من بين “الأوراق التي يمكننا تفعيلها… التأشيرات … ومساعدات التنمية” وحتى “عدد معين من مواضيع التعاون الأخرى”.

وأضاف عبر قناة “إل سي آي” الخاصة إنه ” “مندهش” لكون السلطات الجزائرية “رفضت استعادة أحد مواطنيها” الذي أصبحت قضيته الآن “أمام القضاء” في فرنسا.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول يوغرطا:
    يناير 10, 2025 الساعة 8:14 م

    وفي نفس الظرف اعلنت الخارجية الفرنسية اليوم عدم امكانية استخدام ورقة التأشيرات ورفع الرسوم الجمركية على المنتوجات الجزائرية لان ذلك لا بتم الا في إطار الاتحاد الاوروبي. كما يجب على فرنسا ان لا تنسى ان الجزائر في اجتماع مجلسها الامني المنعقد البارحة برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون قد درست كل احتمالات الرد بالمثل على فرنسا وهي في انتظار اي محاولة منها.

    رد

أخبار ذات صلة

وزير الداخلية الفرنسي يلوّح بـ”القبضة الحديدية”.. والجزائر ترفض استقبال المؤثّر المطرود “بوعلام”  
منذ 12 ساعة
كمال داود مهاجماً سلطات بلاده والإسلاميين والصحافة اليسارية: الكذب ضروري من أجل البقاء في الجزائر
منذ 15 ساعة
العلاقات الفرنسية الجزائرية على المحك.. هل بلغت نقطة اللاعودة؟
منذ 16 ساعة
الجزائر تعيد إلى فرنسا مؤثرا جزائريا رحّلته باريس إلى بلده  
منذ 23 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية