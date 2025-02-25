وزير الخارجية الفرنسي: فرضنا “قيودا” على دخول وحركة بعض “الشخصيات الجزائرية”- (فيديو)

باريس: كشف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الثلاثاء أن بلاده أقرت “قيودا على حركة ودخول الأراضي الوطنية (تطال) بعض الشخصيات الجزائرية”.
وأوضح أنها “إجراءات يمكن الرجوع عنها وستنتهي بمجرد استئناف التعاون الذي ندعو إليه”، وذلك عشية اجتماع وزاري حول مراقبة الهجرة على خلفية أزمة دبلوماسية كبيرة مع الجزائر.
ولم يحدد بارو في تصريحاته لشبكة “بي إف إم تي في” متى فُرضت هذه القيود أو عدد الشخصيات التي تشملها.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات اتخذت من أجل “تعزيز أو الدفاع عن مصالح الفرنسيين”، متحدثا عن قضايا عالقة مثل احتجاز الكاتب بوعلام صنصال المسجون في الجزائر أو “استعادة الجزائريين الموجودين في وضع غير نظامي”.
لكنه أكد استعداد باريس “لاتخاذ المزيد” منها في حال “لم يُستأنف” التعاون الفرنسي الجزائري في هذا المجال. وحذر “لكنني سأفعل ذلك عن دراية ومن دون الإعلان عنه بالضرورة”.
Relations France-Algérie: Jean-Noël Barrot affirme avoir déjà sanctionné l’Algérie “sans en faire la publicité” et être prêt à sanctionner “davantage” pic.twitter.com/iwpXCmLdV0
— BFMTV (@BFMTV) February 25, 2025
Relations France-Algérie: Jean-Noël Barrot “prêt à aller à Alger”, si cela permet “de débloquer” la situation pic.twitter.com/cqTL9fhwM5
— BFMTV (@BFMTV) February 25, 2025
وتأتي تصريحات بارو في وقت يشهد الموقف الحكومي بشأن الجزائر انقساما عميقا بين مؤيدي “ميزان القوى”، مثل وزير الداخلية برونو ريتايو، ومؤيدي الدبلوماسية مثل وزير الخارجية.
والسبت، وجهت إلى جزائري يبلغ 37 عاما في وضع غير نظامي، تهمة قتل شخص بسكين وإصابة سبعة آخرين بجروح خطيرة، في مدينة مولوز (شرق فرنسا).
كانت باريس قد طلبت مرارا من بلاده استعادته لكنّ طلبها كان يقابل في كلّ مرة بالرفض.
واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو هذا الرفض أمرا “غير مقبول”. وتوعد منذ ذلك الحين بإجراءات انتقامية تشمل خصوصا التأشيرات.
(أ ف ب)
مجرد تساؤل.
لماذا سيشكر الجزائريون جان-نويل بارو !!!؟؟؟
لقد طال انتظار الجزائريون لهذا القرار، نيابة عن الجزائريين، مليون ونصف مليون شكرا السيد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو.
وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأسبق، الهاشمي جعبوب عبر عن أمنية الجزائريين واستبق “فكرة” وزير الخارجية الفرنسي، في منشور مطول عبر حسابه على منصة “فيسبوك” يوم: 11/01/2025، تحت عنوان: ” الرد المهذب على الهجوم غير المؤدب “، جاء فيه ما نصه:
” أن الجزائر لن تتضرر أبدا ولن تبالي إذا ما تضرر بعض الأشخاص المتخذين باريس من دون الله عضدا ومن دون مكة قبلة، يبدو أنه غاب عن ذهنه أن زيارة باريس لا هي من أركان الإسلام ولا من مقومات وطنيتنا، وأن رفض منح التأشيرة الفرنسية لن يغلق لا أبوب الجنة ولا أبوب العالم في وجوه الجزائريين، وأن باريس ليست الوجهة الوحيدة لا للسياحة ولا للتعليم ولا للتداوي” انتهى الاقتباس
غيرها السيد جان-نويل بارو.
باريس خسرت 22 مليار دولار وخمسة دول إفريقية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون الذي لا يركع ولا تزولات معه لذلك أصاب فرنسا ورائسها مكرون بالجنون ، بلد الاحرار والثوار ورئيسها الجبار قهرو فرنسا الإستعمارية التي قتلت 8 مليون جزائري وعدبته وسرقت ثرواته مند 132سنة والأن تتكلم على حقوق الانسان يسلام .. قال رئيس بومدين رحمه الله إذا رضت عليك فرنسا فأعرف أنك على خطأ
من فضلكم لا تعودوا عن الإجراءات المتخذة لان الجزائر لن تتراجع ابدا. خبر مفرح جدا و اول مقترح كجزاءري و هو إعطاء للجزائريين حق الاختيار اللغة الأجنبية و سنري نسبة الفرنسية.
انا كمواطن عادي لا يهمني لا من بعيد و لا من قريب التضييق على المسؤوليين، ما يهمني اني وصلت الى مناء بجاية على الساعة 09 صباحا و خرجت منه على على الساعة 22 ليلا معانينا كل الضايقات في بلادي. فهمتم الان ؟
سحابة عابرة سوف ترجع العلاقات مع فرنسا مثل ما حدث مع إسبانيا.وسيبقى الاعتراف بمغربية الصحراء جاري المفعول
فرنسا الماكرونية اصبحت ترقص رقصة الديك المذبوح وهذا ما يتجلى من خلال إستعمال سياسة التهديد و الوعيد ضد منع دخول شخصيات جزائرية محزوبة على النظام الجزائري وفرنسا تدرك ان هذه الشخصيات المستهدفة التي تدخل وتخرج الى فرنسا هم اذناب العصابة الموالية لهم فلهذا فلن تطبق هذه السياسة التي ستضرها وتنفع وتقوي الارتباط بين الشعب الجزائري وقيادته.
عندما تفرض قيود على غيرك فاءنت تكبل يديك بنفسك لا لن تقدر على تقييد الجزائريين الشرفاء.و اولهم السيد رئيس الدولة الذي رفض الزيارة .و لا يريد ان تطاء قدماه التراب الفرنسي الا الا الا ….اذا.
أحسن ما فعل
كلما ساءت علاقتنا مع فرنسا كلما اقتربنا من تحقيق استقلالنا كاملا وهي امنية شهدائنا الذين سقوا ترابنا بدمائهم الزكية
فرنسا الاستعمارية مطرودة من كل إفريقيا لخبثها وغدرها وأنانيتها المفرطة
نحن بدون فرنسا نكون في أحسن حالنا ، والعداء لن يتوقف وبحر الدماء لم يجف ولعنة آبائنا واجدادنا ضدها لن تهدأ حتى من مات فينا سياخذ عداوة فرنسا معه إلى القبر
هذا القرار خطير على فئة من المسؤولين الجزائريين السابقين و الحاليين الذين يتوفرون على حسابات بنكية و عقارات في فرنسا و أوروبا… هؤلاء قد تدخل ثرواتهم في خانة الفساد المالي أو تهريب الأموال أو تبييضها.. و بالتالي تتعرض لمساطر الملاحقة و التجميد أو حتى المصادرة…
لا يوجد املاك وعقارات لدى حكام الجزائرين الحاليين ومن يملك هذه الثروات فهم من جماعة العصابة البوتفليقية .
احسنتم الفعل يا سيادة الوزير