وزير الخارجية الفلسطيني يؤكد من ألمانيا ضرورة إعادة النازحين إلى مناطقهم في شمال غزة

برلين- “القدس العربي”:

أكد وزير الخارجة والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي من برلين ضرورة إعادة النازحين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم في شمال غزة، داعيا إلى توفير حماية عاجلة للمدنيين وعدم تدمير رفح وحمايتها. وفي لقاء مشترك عقده المالكي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك أكد الوزير الفلسطيني على دور ألمانيا الهام في توفير الغذاء والدعم الإنساني للمدنيين في غزة داعيا إلى مضاعفة الجهود من أجل الزام إسرائيل بتوفير الحماية للفلسطينيين وعدم قتلهم.

واستقبلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك نظيرها الفلسطيني رياض المالكي في وزارة الخارجية الألمانية في برلين الثلاثاء، حيث جرت محادثات ثنائية قبل توجههما المشترك للمؤتمر الإعلامي وأجابا بشكل مختصر على أسئلة للصحافيين.

وأكدت الوزيرة الألمانية على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بيد أنها أكدت أيضا أنه ينبغي لإسرائيل أيضا الالتزام بالقانون الدولي في هذا المجال. وستسافر بيربوك غدا الأربعاء إلى تل أبيب مرة أخرى لإجراء محادثات سياسية ولقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ ووزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس كجزء من الرحلة التي تستمر يومين.

وذكر موقع وزارة الخارجية الألمانية أن الموضوعات التي سيتم مناقشتها هي الجهود الحالية لوقف إطلاق النار الإنساني بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة ووقف إطلاق نار مستدام، فضلا عن الجهود المبذولة لإطلاق سراح “الرهائن الإسرائيليين المختطفين” في 7 أكتوبر. كما سيتم مناقشة الوضع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وحذرت بيربوك يوم السبت من العواقب المحتملة لهجوم إسرائيلي في رفح.

وفي كلمتها أمام الإعلام دعت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إسرائيل إلى ضبط النفس في الهجمات العسكرية على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة. وقالت “أشعر بقلق بشكل خاص حيال إعلان الحكومة الإسرائيلية عن عملية عسكرية برية واسعة النطاق في رفح”. وأضافت “بالطبع، من الواضح تماما أن هناك أيضا في رفح شبكة كبيرة بشكل لا يمكن تصوره لتنظيم حماس” مضيفة أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها من الإرهاب.

فيما انتقد وزير الخارجية الفلسطيني تطرف المستوطنين في الضفة الغربية واعتبره غير قانوني وعقبة أمام حل الدولتين. وكرر المالكي تنسيق وزارة الخارجية الفلسطينية مع ألمانيا عدة مرات فيما يخص الوضع في غزة. وشكر الجهود الألمانية في اطار المساعدات وفي حماية المدنيين من التهجير. وأثنى المالكي على دور قطر ومصر في جهودهما مؤكدا أنهما يبذلان جهودا كبيرة من أجل وقف إطلاق النار.

في ذات السياق أكد وزير الخارجية الفلسطيني على أهمية مطلب الإصلاح وقال إنهم في الحكومة الفلسطينية لا يخجلون من طرحه بل يعترفون بأهميته ووضعوا خطة من أجل الإصلاح وبين أن هناك قضايا يستطيعون عملها بأنفسهم ومواضيع تحتاج إلى مساعدة الدول الصديقة ومنها ألمانيا وذلك من أجل الضغط على إسرائيل.

وشدد المالكي على ضرورة بذل جهد جماعي دولي وأنه بدأ بالتحدث مع دول عربية وأوروبية من أجل وضع خطة وتصور لاعادة الاعمار في قطاع غزة داعيا كذلك إلى جهد مشترك مع الدول العربية من أجل وضع رؤية سياسية متكاملة توفر الأمن للجميع وأن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون جزءا من المنطقة.

وتجاهلت بيربوك في المؤتمر الصحفي إعطاء أية معلومات عن رد ألمانيا في حال تجاهلت إسرائيل المطالبات الدولية وقامت بعملية على رفح. كما أنها لم تقدم أية معلومات في الرؤية السياسية لألمانيا بعد الحرب على غزة. فيما كرر المالكي أمام الصحفيين أن الحل يجب أن يكون دولة فلسطينية تكون جزءا من المنطقة وتوفر الأمن للجميع حتى للفلسطينيين.