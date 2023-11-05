وزير الخارجية القطري أمام نظيرته الفرنسية: الاحتلال الإسرائيلي يتغول ويرتكب إبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يتحدث خلال مؤتمر صحافي مع كاثرين كولونا في الدوحة

الدوحة- “القدس العربي”:

انتقد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في حضور كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية تعامل المجتمع الدولي بمعايير مزدوجة في التعاطي مع التصعيد الإسرائيلي على غزة، وأكد أنها تهز ثقة شعوب المنطقة بالمؤسسات الدولية.

وتحدث آل ثاني عن بحث قطر وفرنسا ضرورة إدخال الإغاثة دون انقطاع لأشقائنا المحاصرين في غزة. كما بحث استمرار الجهود لإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن ردات الفعل الدولية على القصف الإسرائيلي ليست بالمستوى المطلوب، وقال إنه من المؤسف أن الوضع في غزة لا يزال يتدهور.

من جانبها أشارت كاثرين كولونا إلى أن هناك مسؤولية جماعية لمحاولة إيقاف هذه الكارثة الإنسانية وإيصال المساعدات بشكل دائم وبذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الدولية لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة.

وحاولت الوزيرة الفرنسية في ردودها على الأسئلة تحميل حماس مسؤولية تدهور الأوضاع والتأكيد على أن إسرائيل تدافع عن نفسها. وقالت أيضاً إن فرنسا تعتمد على دولة قطر للمساعدة في هذه اللحظات الخطيرة، في موضوع الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية. وأدانت وزيرة الخارجية الفرنسية العنف الذي يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية.

وأضافت كاثرين كولونا أن الفلسطينيين لهم الحق في العيش بسلام تدعم فرنسا حقهم في دولة مستقلة.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية إنه من المهم منع توسع الحرب خاصة في لبنان وعلى أي طرف ألا يفكر في دخول الحرب.