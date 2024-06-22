سياسة | عربي | الخليج العربي

وزير الخارجية الكويتي: تحركنا لإجلاء مواطنينا تحسبا من تدهور الأوضاع في لبنان

22 - يونيو - 2024

حجم الخط
0

الكويت: أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا أن وزارة الخارجية تحركت “لإجلاء مواطنينا من لبنان، تحسبا لاي تدهور في الأوضاع في لبنان وفق المعطيات الموجودة”.

ونقلت صحيفة النهار الكويتية اليوم السبت عن اليحيا القول “اتفقنا مع الخطوط الجوية الكويتية لرفع عدد رحلاتها إلى لبنان ونتابع الأمر من خلال غرفة عمليات”.

وتابع: “خياراتنا ستكون ضئيلة في حال ما تم إغلاق مطار بيروت، وبالتالي سنلجأ للبحر، وهذا ما جعلنا للإعلان عن عملية الإجلاء المبكرة”.

وأضاف: “أعلنا عن إجلاء من يرغب في العودة حماية لمواطنينا من أي خطر في حال تدهور الأوضاع هناك، فخياراتنا في الإجلاء قليلة لضيق الحدود المتاحة لنا”.

وكانت وزارة الخارجية دعت المواطنين الكويتيين المتواجدين في لبنان إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن، وعدم السفر في الوقت الحالي إليه.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الكويت تعتذر عن اللعب في فلسطين.. والدوحة تستضيف مباراة المنتخبين
20 - سبتمبر - 2024
السماح بدخول 5 آلاف مشجع عراقي إلى الكويت لحضور مباراة المنتخبين في تصفيات كأس العالم- (تدوينة)
2 - سبتمبر - 2024
عمليات سحب للجنسية في الكويت تشمل سعوديين وسوريين ومصريين وفلسطينيين
1 - سبتمبر - 2024
وزير الصحة الكويتي يعلن خلو الكويت من جدري القرود
20 - أغسطس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية