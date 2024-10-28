سياسة | عربي

وزير الخارجية اللبناني: قلقون من الفتنة الداخلية

28 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
0

بيروت: دعا وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، إلى وقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته بصورة متوازنة من الطرفين.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الإثنين عن بو حبيب قوله خلال إلقائه كلمة لبنان أمام الإجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في برشلونة، إن “أكثر ما يقلقنا اليوم في لبنان هو الفتنة الداخلية نتيجة توسع الاحتكاكات بين النازحين اللبنانيين وسكان المناطق التي نزحوا اليها”.

وأضاف: “إن شعوبنا في منطقة البحر المتوسط مترابطة عضويا ومصيرنا متداخل ومستقبلنا مشترك إلى حد بعيد. إذا لم تتوقف الحرب فورا فإن النزوح يمكن أن يؤدي إلى تفجير الأوضاع وحدوث صدامات مجتمعية وهجرة كبيرة”.

وتابع: “نطلب دعمكم ومساعدتكم لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته بصورة متوازنة من الطرفين، وتعزيز قدراتنا الدفاعية”.

ومضى قائلا: “نطلب دعمكم لإعادة النازحين على طرفي الحدود، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لمليون و400 ألف نازح لبناني، وإعادة إعمار المناطق اللبنانية المنكوبة، ومساعدة النازحين السوريين في الداخل السوري”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

غارات إسرائيلية عنيفة على بلدتين جنوبي لبنان- (فيديو)
منذ 15 ساعة
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في جنوب لبنان والبقاع
14 - أغسطس - 2025
إصابة شرطي جراء غارة إسرائيلية على بلدة عيترون جنوبي لبنان- (صور)
14 - أغسطس - 2025
شهيد جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان- (فيديو)
13 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية