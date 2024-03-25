وزير الخارجية اللبناني يتراجع: ما قلته عن استعداد لبنان للحرب كان “هفوة”- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”: أكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، الإثنين، أن “ما قاله عن استعداد لبنان للدخول في الحرب مع إسرائيل كان هفوة أو “غلطة” بسبب الظروف التي أحاطت مقابلته في انطاليا”، وجزم “أن الجيش اللبناني لن يحارب لا إسرائيل ولا غير إسرائيل، ولكن إذا اجتاحت إسرائيل لبنان فنحن مجبرون على الدفاع عن أنفسنا”.

ومن برنامج “المشهد اللبناني”على قناة “الحرة”، اعتبر بو حبيب أن حركة الموفدين الدوليين جيدة، ولكن مع كل موفد، ترسل إسرائيل إنذاراً وتهديداً بانها ستدخل لبنان”، واستطرد “لا أعتقد أن اسرائيل ستدخل بحرب مع لبنان، هذا رأيي الشخصي وليس رأيي كسياسي “، مشيراً الى أنه سابقاً كان كل موفدٍ دوليّ يأتي من اسرائيل يطالب بتطبيق القرار1701، وبتراجع حزب الله 7 أو 10 كيلومترات شمالي الليطاني، أما الآن فطلبُ اسرائيل على لسان الموفدين الدوليين هو فقط تراجع حزب الله، وعودة المستوطنين الى شمالي اسرائيل”، جازماً بأن شيئاً لن يحصل في لبنان قبل الحسم في غزة”.

عبد الله بو حبيب لـ”الحرّة”: إسرائيل تهددنا عبر الموفدين الدوليين تابعوا الحلقة كاملة من #المشهد_اللبناني الساعة 20 بتوقيت غرينيتش على #الحرة#الحقيقة_أولا #شاهد_الحرة pic.twitter.com/BrbotythoH — قناة الحرة (@alhurranews) March 25, 2024

والإثنين، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إنه يتعين على الدول “الضغط” على إسرائيل لوقف مهاجمة لبنان في أعقاب قرار مجلس الأمن الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ورحب ميقاتي في بيان نشره مكتبه بالقرار، قائلا إنه “يشكل خطوة أولى في مسار وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي لم يسجل له التاريخ الحديث مثيلا”.