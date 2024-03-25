سياسة | عربي

وزير الخارجية اللبناني يتراجع: ما قلته عن استعداد لبنان للحرب كان “هفوة”- (فيديو)

25 - مارس - 2024

وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”: أكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، الإثنين، أن “ما قاله عن استعداد لبنان للدخول في الحرب مع إسرائيل كان هفوة أو “غلطة” بسبب الظروف التي أحاطت مقابلته في انطاليا”، وجزم “أن الجيش اللبناني لن يحارب لا إسرائيل ولا غير إسرائيل، ولكن إذا اجتاحت إسرائيل لبنان فنحن مجبرون على الدفاع عن أنفسنا”.

ومن برنامج “المشهد اللبناني”على قناة “الحرة”، اعتبر بو حبيب أن حركة الموفدين الدوليين جيدة، ولكن مع كل موفد، ترسل إسرائيل إنذاراً وتهديداً بانها ستدخل لبنان”، واستطرد “لا أعتقد أن اسرائيل ستدخل بحرب مع لبنان، هذا رأيي الشخصي وليس رأيي كسياسي “، مشيراً الى أنه سابقاً كان كل موفدٍ دوليّ يأتي من اسرائيل يطالب بتطبيق القرار1701، وبتراجع حزب الله 7 أو 10 كيلومترات شمالي الليطاني، أما الآن فطلبُ اسرائيل على لسان الموفدين الدوليين هو فقط تراجع حزب الله، وعودة المستوطنين الى شمالي اسرائيل”، جازماً بأن شيئاً لن يحصل في لبنان قبل الحسم في غزة”.

 والإثنين، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إنه يتعين على الدول “الضغط” على إسرائيل لوقف مهاجمة لبنان في أعقاب قرار مجلس الأمن الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ورحب ميقاتي في بيان نشره مكتبه بالقرار، قائلا إنه “يشكل خطوة أولى في مسار وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي لم يسجل له التاريخ الحديث مثيلا”.

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  1. يقول متتبع:
    مارس 25, 2024 الساعة 9:00 م

    إنه الخوف من إسرائيل.

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      مارس 26, 2024 الساعة 9:55 ص

      بل من أمريكا والغرب العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ✌️🇵🇸✌️

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