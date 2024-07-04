وزير الخارجية اللبناني يطلب من كندا التوسط لمنع توسع الحرب ويشكو من التشويش على المطار

بيروت- “القدس العربي”: أجرى وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب محادثات رسمية في كندا مع نظيرته ميلاني جولي حيث تمت مناقشة تداعيات الحرب على غزة ولبنان. وأكد بوحبيب “على الحاجة الملحة لدعم قوات “اليونيفيل” والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ودعم الجيش اللبناني”. وطلب من كندا “استخدام نفوذها وعلاقاتها مع الدول المؤثرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، والحؤول دون توسّع الحرب”.

كما تمّ خلال اللقاء مناقشة الدور الحيوي الذي تلعبه كندا ضمن مجموعة السبع الكبار، حيث دعا الوزير اللبناني كندا “إلى استخدام نفوذها لتخفيف التوتر في المنطقة ومنع اندلاع حرب شاملة، ومن ثم العمل على حلّ شامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية”.

بدورها، أكدت جولي على “التزام كندا بدعم الاستقرار في لبنان والمنطقة والعمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق هذا الهدف”.

1/2 Hier, j’ai rencontré mon homologue 🇱🇧, Abdallah Bou Habib. Nous avons parlé de la préoccupation du 🇨🇦 envers les crises économiques et politiques sévissant au #Liban & de l’intensification des hostilités le long de la frontière israélo-libanaise. pic.twitter.com/5AfwpqvJ5T — Mélanie Joly (@melaniejoly) July 4, 2024

كما اجتمع بوحبيب، بأمين عام منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) خوان كارلوس سالازار في مقر المنظمة في مونتريال بهدف تعزيز تعاون الحكومة اللبنانية مع المنظمات الدولية وضمان التزام لبنان بمعايير السلامة الدولية في مجال الطيران. وتمحور اللقاء حول مناقشة سبل تعزيز التعاون بين لبنان ومنظمة الطيران المدني الدولي في مجالات السلامة والأمن والتدريب. وأكد الوزير اللبناني “أن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يلتزم بكافة معايير السلامة الدولية، وأنه خالٍ من أي أنشطة تهريب”. كما تطرق بوحبيب “للانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية، لا سيما فوق المطار إضافةً إلى التشويش على أنظمة الملاحة الجوية التي تعرّض سلامة الطيران الدولي للخطر”، نافياً “المعلومات التي نشرتها صحيفة “تلغراف” البريطانية حول مطار بيروت”، ومشدداً “على حرص الدولة اللبنانية بكامل أجهزتها على الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة والمعايير الدولية المتعلقة بسلامة المطارات والملاحة الجوية”.