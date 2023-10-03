وزير الخارجية المصري:وجهنا البعثات الدبلوماسية الالتزام بالحيادية والشفافية خلال انتخابات الرئاسة

القاهرة: أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، حرص الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج على أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه “أسوةً بالاستحقاقات السابقة”، وقيامه بتوجيه البعثات بالالتزام بالحيادية والشفافية خلال كافة مراحل استحقاق انتخابات الرئاسة 2024 للمصريين بالخارج.

وطالب شكري، خلال استقباله، المستشار وليد حمزة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمُستشار “أحمد بنداري” مدير الجهاز التنفيذي للهيئة ، بـ “تشجيع المواطنين المصريين بالخارج على مُمارسة حقهم وواجبهم الدستوري بالمُشاركة في هذا الاستحقاق الهام”.

ووفق بيان لوزارة الخارجية، “تناول اللقاء استعدادات وزارة الخارجية لتنظيم استحقاق انتخابات الرئاسة 2024 للمصريين بالخارج، وفقاً للقواعد والضوابط والقرارات المُنظمّة التي تضعها الهيئة الوطنية”.

وألقى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مُحاضرة بمقر الوزارة للسُفراء رؤساء البعثات المنقولين للخارج خلال الفترة القادمة، تضمنت استعراض القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين بالخارج.

( د ب أ )