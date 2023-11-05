وزير الخارجية المصري: إسرائيل ترفض صعوبات لوجستية تعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة- (تدوينة)

القاهرة- “القدس العربي”:

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الجانب الإسرائيلي يفرض صعوبات لوجستية ما يعيق نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك القصف المتكرر إلى الجانب الفلسطيني من المعبر، وبما يضع أعباء إضافية على مصر تعوق وصول المساعدات إلى حد كبير.

جاء ذلك خلال استقباله الأحد سيندي ماكين، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن اللقاء تطرق إلى الأوضاع المتردية في قطاع غزة والاحتياجات الإنسانية المتزايدة لأهالي القطاع في ظل استمرار وطأة الحرب، ما يستوجب توفير تلك الاحتياجات بصورة عاجلة لتتناسب مع حجم ونطاق الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع في الوقت الحالي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن شكري استعرض الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لمساعدة الشعب الفلسطيني في القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها، سواء من خلال المساعدات التي تقدمها مصر للشعب الفلسطيني بصورة مباشرة أو من خلال التسهيلات التي تمنحها لحكومات الدول ومختلف الجهات المانحة لضمان نفاذ تلك المساعدات إلى القطاع، مشدداً على الأولوية القصوى التي توليها القيادة السياسية في مصر للدفع بكافة احتياجات الشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الراهنة.

ولفت إلى أن المديرة التنفيذية للبرنامج أعربت عن تقديرها الكامل للدور الذي تضطلع به مصر لاستمرار ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني والتنسيق مع المنظمات الأممية العاملة في هذا المجال، وعن تطلعها لاستمرار التعاون والتنسيق مع الجانب المصري لتنفيذ برامج وأنشطة برنامج الغذاء العالمي في مصر، تماشياً مع الرؤية المصرية نحو مسار تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

ودخل قطاع غزة منذ بدء الحرب حتى الآن 421 شاحنة، بينما استقبل مطار العريش 75 طائرة مساعدات.

إلى ذلك توقفت حركة عبور حملة الجوازات الأجنبية من قطاع غزة إلى مصر، بعد قرار السلطات في غزة منع سفر أي من حملة الجوازات الأجنبية من القطاع إلا بعد تنسيق وخروج الجرحى من مستشفيات غزة والشمال باتجاه معبر رفح.

وجاء القرار عقب استهداف طيران الاحتلال سيارات إسعاف تحمل جرحى كانوا في طريقهم من شمال غزة إلى معبر رفح، رغم إخطار اللجنة الدولية للصليب الأحمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي بموعد ومسار تحرك القافلة.

وحتى الآن، دخل مصر 1102 من الرعايا الأجانب وأصحاب الجنسيات المزدوجة، إضافة إلى 84 جريحا فلسطينيا.