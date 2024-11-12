وزير الخارجية المصري: استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على معبر رفح قوض عملية النفاذ الإنساني

القاهرة- “القدس العربي”:

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، وتقاعس إسرائيل عن فتح معابرها الأخرى بشكل كامل أدى إلى تقويض عملية النفاذ الإنساني، مشددا على أن هذا أمر ترفضه مصر بشكل قاطع ويعكس اصراراً اسرائيلياً على إعاقة دخول الشاحنات الإنسانية في مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك خلال استقباله، سيغريد كاغ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة لمتابعة سبل التعامل مع الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة للتخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين داخل القطاع.

وقال بيان للخارجية المصرية إن عبد العاطي أعرب خلال اللقاء عن الحرص على مواصلة التشاور مع المسؤولة الأممية حول تنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720، وضرورة العمل على الانفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، والضغط على إسرائيل لتحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين داخل القطاع وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وباعتبارها قوة الاحتلال.

وأدان وزير الخارجية المصري، قرار إسرائيل الأخير بالانسحاب من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأونروا، مؤكداً على أن هذه الخطوة تعتبر تصعيداً خطيراً يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين.

ولفت الوزير المصري إلى ضرورة العمل على مضاعفة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفلسطينيين بالقطاع مع دخول فصل الشتاء وفي ظل ما تسببت فيه السياسيات والإجراءات الإسرائيلية من تفشي المجاعة والأوبئة، مشدداً على أن المعدل اليومي لدخول المساعدات الإنسانية غير كاف للتعامل مع حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

وبالتزامن مع زيارة المسؤولة الأممية إلى مصر، سمحت سلطات الاحتلال بدخول 50 شاحنة مساعدات فقط إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال مصدر من الهلال الأحمر المصري إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت بزيادة ملحوظة في دخول أعداد الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية إلى غزة اليوم.

وتابع: تم السماح للهلال الأحمر المصري في شمال سيناء بإرسال ودخول 50 شاحنة مساعدات إنسانية مختلفة منها 10 شاحنات وقود.

وبين المصدر انه للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين تقريبا تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول 50 شاحنة مساعدات إنسانية مختلفة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، مشددا على أن حجم المساعدات لا يزال قليلا ولا يفي بحاجات أهالي غزة المحاصرين، وأن القطاع يحتاج اكثر من 600 شاحنة مساعدات إنسانيه يوميا.