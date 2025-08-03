وزير الخارجية المصري: من يتحدث عن تهميش دور القاهرة بالمنطقة واهم

القاهرة: أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أن من يتحدث عن تهميش الدور المصري هو واهم ولا يفهم حقيقة الاعتبارات الجيوستراتيجية لهذه المنطقة. جاء ذلك ردا على سؤال حول المحاولات المستمرة من جانب بعض الأطراف الخارجية لتحييد واستهداف الدور المصرى فى القضايا الإقليمية والدولية وتحديدا القضية الفلسطينية.

و أكد وزير الخارجية انه ليس من قبيل المبالغة أو المجاملة أن الدور المصرى واضح للعيان، وأن مصر هى ركيزة الاستقرار فى المنطقة لاعتبارات كثيرة جدا شاء من شاء وأبى من أبى.، مشيرا إلى ” علينا مسؤولية تجاه أشقائنا الفلسطينيين والسودانيين والليبيين والسوريين واليمنيين وكذا تجاه أشقائنا فى القارة الإفريقية، فهذا واجب علينا.” وشدد وزير الخارجية- خلال لقائه مع المحررين الدبلوماسيين على هامش أعمال مؤتمر المصريين بالخارج اليوم الأحد، على أن معبر رفح يعمل ليلا ونهارا من الجانب المصري ولكن الجانب الفلسطيني من المعبر محتل وتم تدميره من قبل الجانب الإسرائيلي،معربا عن استغرابه لوجود خمسة معابر داخل اسرائيل تربط غزة، لماذا من يتظاهرون في تل أبيب لا يتظاهروا ضد قوى الاحتلال. وتابع وزير الخارجية أن مصر تقود عملا إقليميا مشتركا لوضع الرؤية المصرية العربية الإقليمية لنظام أمني إقليمي يكون العرب لهم الصوت المسموع فيه بالتأكيد ، فنحن طرف فاعل و لن نقبل تحت اى ظرف ان يتم فرض اى أفكار أو أمور أو رؤي تتعلق بمستقبل الأمن في هذه المنطقة فنحن المعنيين.

وحول الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، قال إنه للأسف كلما نقترب و نصل إلى نقطة الخفيفة كلما نجد طرفا يتراجع و يفرض أفكارا و متطلبات جديدة ،و لكن مصر ستستمر في جهودها و الضغط حتى تستطيع الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار و إنهاء هذه الحرب البشعة والعدوانية ضد شعب مدني أعزل.

(د ب أ)