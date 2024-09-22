وزير الخارجية المصري والمفوض السامي لحقوق الإنسان يبحثان الوضع الإنساني الكارثي في غزة

نيويورك: التقى وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة فولكر تورك يوم السبت على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث بحثا الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية، أن عبد العاطي أعرب خلال اللقاء عن تقديره لمواصلة المفوض السامي تسليط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين بسبب العدوان الاسرائيلي.

وأكد وزير الخارجية على أهمية مواصلة الضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والتوقف عن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون إدخال المساعدات الإغاثية العاجلة.

كما أكد على أهمية التواصل مع الدول الغربية الكبرى التي تأخذ على عاتقها الدفاع عن حقوق الإنسان للضغط على إسرائيل لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية إن مصر تؤكد على مواصلة جهودها للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما فى ذلك من خلال مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تم إعدادها بمبادرة وطنية خالصة لتحسين المناخ العام للحقوق والحريات.

كما استعرض الوزير إطلاق مبادرات لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكريس حقوق مختلف الفئات في المجتمع، بالإضافة إلى تعديل التشريعات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الحق في العدالة وضمانات المحاكمات العادلة ومنها إعداد مشروع جديد لقانون الإجراءات الجنائية.

كما أكد على حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تعد طرفا فيها.

(د ب أ)