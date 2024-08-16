وزير الخارجية المصري يؤكد من بيروت: نتحرك لسد الثغرات المتعلقة بمفاوضات غزة- (فيديو)

القاهرة- “القدس العربي”: قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، إن القاهرة تتحرك بشكل جدي مع الجانبين القطري والأمريكي لسد الفجوات المتعلقة بمفاوضات غزة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في العصمة بيروت اليوم الجمعة، أن بلاده تعمل على تقديم أفكار ونطرح حلولا لسد الثغرات المتعلقة بالمفاوضات لوقف إطلاق النار.

وتابع: متمسكون بمواقفنا التي تؤكد سرعة التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار في غزة، وجهود مكثفة للوصول إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وزاد: نجري اتصالات مكثفة لتعزيز الاستقرار بالمنطقة وخفض حدة التصعيد الإقليمي والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة.

وواصل: ندعم تنفيذ القرار 1701 بكل جوانبه ومن جميع الأطراف لتعزيز الأمن والاستقرار على الجنوب اللبناني.

وكان وزير الخارجية المصري التقى خلال زيارته إلى لبنان، الجمعة، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب.

وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبدالعاطي يستهل زيارته لبيروت بلقاء مع رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري .. زيارة في ظروف حرجة تؤكد على الدعم المصري الثابت والمساندة الدائمة للبنان الشقيق. اللقاء يستهدف التشاور حول جهود وقف التصعيد ومساعي إقرار التهدئة وتغليب مصلحة لبنان وشعبه الشقيق pic.twitter.com/N7Qo1IPBCX — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 16, 2024

تأكيداً لحرص مصر على دعم لبنان، وزير الخارجية د. بدر عبدالعاطي يلتقي رئيس الوزراء اللبناني السيد نجيب ميقاتي في بيروت. عبدالعاطي يشدد على اهتمام مصر البالغ باستقرار لبنان الشقيق، ومواصلة دعمه في مواجهة التحديات المحدقة به، مبرزا جهود مصر لإقرار التهدئة وخفض التصعيد @Najib_Mikati pic.twitter.com/H32FXjHntM — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 16, 2024

وزير الخارجية د. بدر عبدالعاطي يعقد جلسة مباحثات مع نظيره اللبناني السيد عبدالله بوحبيب.. حوار معمق يؤكد على دعم مصر الراسخ للبنان الشقيق، واستعراض لآخر مستجدات أزمة غزة، وتداعياتها على الوضع في لبنان.. جهود مصرية حثيثة لاحتواء التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار لبنان@mofalebanon1 pic.twitter.com/OOetvjtmPA — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 16, 2024

وبحسب بيان للخارجية المصرية، فإن زيارة عبد العاطي إلى لبنان تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتأكيد دعم مصر الكامل والثابت لسيادة واستقرار لبنان، ولاستعراض الجهود والاتصالات التي قامت بها مصر لرفض أية انتهاكات للسيادة اللبنانية.

وطبقا للبيان، فإن وزير الخارجية المصري تطرق خلال مباحثاته في لبنان إلى جهود مصر المستمرة لمحاولة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة كمفتاح للتهدئة وإنهاء التصعيد الإقليمي الحالي، مؤكدا على الموقف المصري الرامي لمنع اتساع رقعة الصراع والحيلولة دون اندلاع حرب إقليمية ستدفع المنطقة بأسرها إلى حالة غير مسبوقة من التوتر وعدم الاستقرار.

وزاد البيان: أكد عبد العاطي أن القاهرة لا تدخر جهداً في اتصالاتها على المستوى الثنائي أو عبر تنسيقها مع الدول أعضاء اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان من أجل حلحلة أزمة الشغور الرئاسي في أقرب وقت، لافتا إلى أن مصر حريصة عبر مشاركتها في اجتماعات اللجنة الخماسية على ضمان عدم المساس بسيادة لبنان، وأن يكون جهد الخماسية في إطار المساعدة والتيسير وتقريب المواقف بين مختلف الفرقاء اللبنانيين وليس التدخل أو فرض أسماء بعينها، والحفاظ على الملكية الوطنية اللبنانية لتسمية من يتولى منصب الرئاسة.

ولفت بيان الخارجية المصري إلى أن رئيس مجلس النواب اللبناني أعرب عن تقديره للدعم المصري للبنان في تلك الظروف الدقيقة، وما تقوم به مصر من دور محوري على كافة المستويات من أجل إيجاد السبل الناجعة لمساعدة الجانب اللبناني حيال كافة ما يواجهه من تحديات، والعمل على وقف التداعيات الخاصة باتساع دائرة الحرب، بما يعرض أمن وسلامة لبنان والمنطقة للدخول في مرحلة من عدم الاستقرار.

كما تناول البيان تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية التي أكد فيها على أنهم يعولون على الدور المصري المساند للبنان، مشيداً بالجهود المصرية الحثيثة لإقرار التهدئة في المنطقة وخفض التصعيد، وما تتحمله القاهرة من مسؤوليات كبيرة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة، بالتوازي مع مساعيها لمنع الانجرار إلى فتح جبهة حرب جديدة في لبنان.