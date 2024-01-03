سياسة | دولي

وزير الخارجية المصري يجدد رفضه تهجير الفلسطينين ويطالب بنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة

3 - يناير - 2024

وزير الخارجية المصري سامح شكري- ا ف ب

تامر هنداوي
حجم الخط
1

القاهرة- “القدس العربي”: أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين الفلسطينيين، معرباً عن تطلعه للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720، بما يسهم في نفاذ المساعدات بصورة عاجلة ومستدامة للوفاء بالاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، وفداً يضم ثمانية أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين برئاسة السيناتور جوني إرنست، الذي يزور مصر في إطار جولة إقليمية في المنطقة.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، فإن شكري شدد على رفض مصر التام لكافة صور تهجير الفلسطينيين، أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن هذه الأفكار لا يمكن أن تحقق الاستقرار في المنطقة.

وأكد على ضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين الإسرائيليين، وأولوية وحتمية التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، معرباً عن ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية المؤثرة، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة،  بمسؤولياتها نحو وقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتسميتها بمسمياتها الصحيحة ومحاسبة مرتكبيها.

وتابع شكري: تطورات الأسابيع الأخيرة كشفت عن خطورة تحقيق سيناريو توسيع رقعة الصراع، لا سيّما مع تزايد حدة وكثافة المناوشات على الساحة اللبنانية وفي العراق وسوريا، وشدد على أن أمن الملاحة في البحر الأحمر ضرورة لانسياب وأمن حركة التجارة العالمية. كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا الإقليمية الأخرى.

ولفت بيان الخارجية المصرية إلى أن أعضاء الوفد الأمريكي أعربوا عن تقديرهم الكامل للجهود مصر في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودورها في تأمين خروج الرعايا الأجانب من القطاع، وتسهيل صفقات الإفراج عن الأسرى.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 5, 2024 الساعة 1:31 م

    تكذبون يا معشر العرب المطبعين و المنسقين قاتلكم الله كيف تكذبون ودماء الفلسطينيين في رقابكم إلى يوم الدين 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🚀

    رد

أخبار ذات صلة

بايدن: أدعو لوقف إطلاق النار في غزة.. سياسة نتنياهو خاطئة
10 - أبريل - 2024
نسأل الله أن يعين أهل غزة ويثبتهم”..”أذرع الإغاثة” الأردنية تجتهد وتشتبك..لماذا وما هي المكاسب؟
9 - أبريل - 2024
الأمم المتحدة: لا يدخل غذاء كافٍ إلى غزة ومشاكل التوزيع مستمرة
28 - مارس - 2024
بريطانيا تنفذ أول عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على غزة
26 - مارس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية