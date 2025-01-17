وزير الخارجية المصري يحث إسرائيل وحماس على تنفيذ وقف إطلاق النار “بدون أي تأخير”

القاهرة: دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوم الخميس إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية إلى تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة “بدون أي تأخير”، مضيفا المزيد من الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبول الاتفاق.

وتأتي رسالة عبد العاطي في لحظات حرجة في الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع المروع الذي دام 15 شهرا. وبعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن والوسطاء الدوليين عن اتفاق وقف إطلاق النار، أصر نتنياهو على أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن.

وفي مقابلة حصرية مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، امتنع عبد العاطي عن التعليق على مزاعم نتنياهو بأن حماس قد “نقضت” بعض الالتزامات في الاتفاق. لكنه قال إنه قد تم التوصل إلى اتفاق بفضل “المشاركة العميقة” من الوسطاء الأمريكيين والقطريين والمصريين، بما في ذلك مسؤولين من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة.

وكانت مصر، التي تربطها اتفاقية سلام مع إسرائيل وتشترك في حدود مع غزة التي تسيطر عليها حماس، وسيطا رئيسيا بين العدوين لسنوات ولاعبا رئيسيا في مفاوضات وقف إطلاق النار المستمرة.

ومن المفترض أن تكون القاهرة مكانا لاستمرار المحادثات بين الولايات المتحدة وقطر ومصر بشأن تنفيذ الاتفاق.

وقال عبد العاطي إن المحادثات ستبدأ قريبا، وأن الوسطاء سيكون لديهم “غرفة عمليات” للإشراف على تنفيذ الاتفاق في العاصمة المصرية.

وقال: “نحن ملتزمون تماما بالوفاء بالتزاماتنا ونتوقع أن يفي الآخرون بالتزاماتهم”.

ورفض عبد العاطي مناقشة قدرات حماس، لكنه أشار إلى أنها لن تلعب دورا في حكم غزة بعد الحرب.

وقال إن السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا، والتي تحكم من الضفة الغربية المحتلة بعد أن أطاحت بها حماس في القطاع في عام 2007، هي الكيان الفلسطيني المناسب لقيادة غزة ما بعد الحرب.

(أ ب)