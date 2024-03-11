140شاحنة مساعدات فقط دخلت غزة في أول أيام رمضان

القاهرة ـ «القدس العربي»: حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس الإثنين، من العواقب الإنسانية الكارثية لأي عملية عسكرية في مدينة رفح، مؤكداً رفض بلاده التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، فيما دخلت القطاع 140 شاحنة مساعدات فقط في اليوم الأول من رمضان.

جاء ذلك خلال استقباله وفد غرفة التجارة الأمريكية أمس، إذ حذر خلال اللقاء من «التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة بشكل بات يهدد استقرار وسلامة الإقليم والعالم».

وحسب بيان الخارجية المصرية، تناول شكري «الجهود المصرية الرامية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار» مشدداً على «ضرورة تكثيف كافة الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار باعتباره الهدف ذا الأولوية القصوى، وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 الخاص بعمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة دخول المساعدات، والتغلب على العوائق التي تضعها إسرائيل في هذا الصدد».

حرص على «استعراض أبرز التطورات في العلاقات المصرية – الأمريكية، وما تشهده المرحلة الحالية من تشاور وتنسيق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية وأبرزها سبل التعامل مع الأزمة في غزة وتداعياتها» وفق البيان.

ومع اليوم الأول من شهر رمضان، دخلت 140 شاحنة من المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود إلى غزة عبر بوابتي معبر رفح البري وكرم أبو سالم.

وبين مصدر أمني لـ«القدس العربي» أن من بين الشاحنات التي تم إدخالها إلى القطاع عبر بوابة معبر رفح البري، 4 شاحنات وقود وغاز طهي خاص بالمنازل و4 شاحنات دقيق وشاحنة دجاج.

وأشار إلى دخول 131 شاحنة عبر بوابة معبر كرم أبو سالم، من بينها 64 شاحنة دقيق و21 شاحنة مفروشات و16 شاحنة مواد غذائية و12 شاحنة مواد نظافة و8 شاحنات مياه للشرب و4 شاحنات أغطية وبطاطين و3 شاحنات خيام، وشاحنتين محملتين بالبصل.

إلى ذلك، واصل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، استقبل طائرات المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة، حيث وصلت طائرة مساعدات من دولة الإمارات تحمل على متنها 8.6 طن من المستلزمات الطبية المقدمة من منظمة الصحة العالمية.

مصر تحذر من عواقب كارثية لأي عملية عسكرية على رفح

يذكر أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 655 طائرة من بينها 540 طائرة مساعدات و115 طائرة وفود عربية وأجنبية. وأعلن الهلال الأحمر المصري توزيع عدد من الطرود الغذائية على النازحين في رفح الفلسطينية.

وبين أنه، تم توزيع 1599 طرداً غذائياً على العائلات النازحة في مناطق مختلفة غربي مدينة رفح الفلسطينية، بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الكويتي.

وتفقد محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مركز الإمداد الغذائي «المطبخ الإنساني» في مدينة الشيخ زويد شمال سيناء لتوفير وجبات الإفطار والسحور للأسر النازحة في قطاع غزة.

وأكد على قيام المركز التابع للهلال الأحمر المصري بتجهيز 15 ألف وجبة إفطار وسحور لأبناء قطاع غزة، معلنا عن تفقد مختلف أقسام المركز والمعدات الخاصة بتجهيز الوجبات، مشيرا إلى قيام مصر الخير بتجهيز 7500 وجبة أخرى.

فيما بين مصطفى رفعت، مسؤول الإغاثة في الهلال الأحمر المصري، أن المركز يقوم بإعداد وجبات الإفطار والسحور، وتجهيز الخبز من خلال خط إنتاج الخبر الذي يقوم به الهلال.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى سيتم خلالها إنتاج 15 ألف وجبة تزداد حتى تصل إلى 30 ألف وجبة يوميًا، لافتا إلى قيام المركز بتجهيز الوجبات وإنتاج الخبز وإعداد السلات الغذائية، لافتا إلى إنتاج 25 ألف رغيف خبز يوماً تزداد إلى 50 ألف رغيف خبز يوميًا.

وفيما يتعلق بحركة الأشخاص عبر معبر رفح البري في شمال سيناء، استقبل المعبر أمس 488 مسافرا فلسطينيا ومصريًا وأجنبيًا من الجرحى والمرضى والمرافقين الفلسطينيين وأصحاب الجوازات المصرية والأجنبية وأصحاب الإقامات الخارجية والوفود التضامنية.

وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء إن المعبر استقبل 42 جريحا ومصابا فلسطينيا من مستشفيات كمال عدوان والأقصى والأوروبي والمقاصد الخيرية وناصر والرنتيسي والنجار في قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية في محافظات شمال سيناء والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والقاهرة والجيزة والشرقية، بجانب 30 مرافقًا لهم.

وأضاف أنه تم استقبال 300 فلسطيني ممن يحملون إقامات في مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، جانب استقبال 116 شخصًا من أصحاب الجوازات المصرية.

يذكر أن مصر استقبلت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 4 آلاف مصاب ومريض من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وبعض الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 5 آلاف مرافق، إضافة إلى عبور 28 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، ونحو 5 آلاف مصري من العالقين بالقطاع.