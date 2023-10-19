سياسة | عربي | مصر

وزير الخارجية المصري يحذر من سياسة عقاب جماعي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة

منذ ساعة واحدة

وزير الخارجية المصري مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي في القاهرة

تامر هنداوي
حجم الخط
2

القاهرة- “القدس العربي”:

أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري على ضرورة الدفع بجهود دولية منسقة لحث الأطراف على تغليب مسار التهدئة والوقف الفوري للتصعيد، مشدداً على أهمية النأي عن استهداف المدنيين التزاماً بتنفيذ أحكام القانون الدولي والإنساني، فضلاً عن تجنب مخاطر امتداد دوامة العنف وتوسيع رقعة الصراع لمناطق أخرى في المنطقة، حفاظاً على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال استقباله الخميس وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة جيمس كليفرلي، في إطار جولة إقليمية يقوم بها الأخير للتشاور مع نظرائه حول تطورات التصعيد العسكري في غزة، ومحاولات خفض التصعيد والتهدئة، والتنسيق بشأن سبل معالجة الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة.

السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، قال إن المباحثات ركزت على الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وعلى أهمية وأولوية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة في ظل الأزمة الراهنة، وأن يتم إنفاذها بشكل مستدام وآمن.

وحذر الوزير المصري من تداعيات استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على المزيد من التردي للأوضاع الإنسانية، وكذا الآثار المدمرة لسياسة العقاب الجماعي، من حصار أو تهجير قسري، مشدداً على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته إزاء توفير الحماية اللازمة للمدنيين.

وأكد شكري، على ضرورة التعامل مع الأسباب الجذرية للوضع المتأزم اليوم، وعلى رأسها فقدان الأمل وانسداد الأفق السياسي للحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، موضحاً أن تحقيق السلام في المنطقة هو ضرورة استراتيجية وخيار الشعوب في منطقة الشرق الأوسط.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 19, 2023 الساعة 11:38 ص

    هه صح النوم يا أبو الهول شعب فلسطين يتعرض لإبادة جماعية في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة و الضفة الغربية يا عينيا هذي عقود وعقود وعقود والله ناصر الفلسطينيين وهازم بني صهيون وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1919 برعاية أمريكية غربية حاقدة على الفلسطينيين والعرب والمسلمين 🇵🇸✌️⏰🔥🐒🔥🐖🔥🔥🐒

    رد
  2. يقول الكاشف في المقاصد والمغازي:
    أكتوبر 19, 2023 الساعة 11:42 ص

    طرح كلمة “يحذر” الاستهلاكية من التصريح أو المعادلة = عقاب “محدود” لمعيّن!

    رد

أخبار ذات صلة

الحرب على غزة.. وزير خارجية الأردن يحذر من حرب إقليمية
منذ ساعتين
إيكونوميست: مواقف متباينة في العالم العربي من حرب غزة.. دعم شعبي وقلق على المستوى الرسمي
منذ 3 ساعات
ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 306
منذ 3 ساعات
محمد رمضان يوجّه رسالة شديدة اللهجة للجيوش العربية بسبب غزة- (فيديو)
منذ 7 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية