وزير الخارجية المصري يحذر من سياسة عقاب جماعي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة

القاهرة- “القدس العربي”:

أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري على ضرورة الدفع بجهود دولية منسقة لحث الأطراف على تغليب مسار التهدئة والوقف الفوري للتصعيد، مشدداً على أهمية النأي عن استهداف المدنيين التزاماً بتنفيذ أحكام القانون الدولي والإنساني، فضلاً عن تجنب مخاطر امتداد دوامة العنف وتوسيع رقعة الصراع لمناطق أخرى في المنطقة، حفاظاً على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال استقباله الخميس وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة جيمس كليفرلي، في إطار جولة إقليمية يقوم بها الأخير للتشاور مع نظرائه حول تطورات التصعيد العسكري في غزة، ومحاولات خفض التصعيد والتهدئة، والتنسيق بشأن سبل معالجة الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة.

السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، قال إن المباحثات ركزت على الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وعلى أهمية وأولوية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة في ظل الأزمة الراهنة، وأن يتم إنفاذها بشكل مستدام وآمن.

وحذر الوزير المصري من تداعيات استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على المزيد من التردي للأوضاع الإنسانية، وكذا الآثار المدمرة لسياسة العقاب الجماعي، من حصار أو تهجير قسري، مشدداً على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته إزاء توفير الحماية اللازمة للمدنيين.

وأكد شكري، على ضرورة التعامل مع الأسباب الجذرية للوضع المتأزم اليوم، وعلى رأسها فقدان الأمل وانسداد الأفق السياسي للحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، موضحاً أن تحقيق السلام في المنطقة هو ضرورة استراتيجية وخيار الشعوب في منطقة الشرق الأوسط.