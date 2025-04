وزير الخارجية المصري يحذر من محاولات إسرائيل وقف أنشطة الأونروا

القاهرة- “القدس العربي”: شدّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أولوية الإسراع في وقف إطلاق النار، والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة دون عوائق من الجانب الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، تناول التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة، والأوضاع المتردية في قطاع غزة، بعد مرور أكثر من عام على الحرب الإسرائيلية الغاشمة على القطاع.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، أدان عبد العاطي إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقرّ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس، وتحويل موقعها إلى بؤرة استيطانية جديدة، محذراً من محاولات إسرائيل المتكررة لوقف أنشطة الوكالة الداعمة للاجئين الفلسطينيين، والحملة الممنهجة التي تشنها ضد الوكالة لتشويه سمعتها وإضعافها.

وشدّد وزير الخارجية المصري على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان، والعمل على تهدئة الأوضاع في الإقليم لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.

🚨Israeli occupation forces have seized control of the headquarters of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (@UNRWA) in occupied East Jerusalem.

The Israeli government plans to build 1,440 settlement units on the site.https://t.co/SXD06parNZ pic.twitter.com/O2daDTL8Ak

— Alexandra Halaby🇵🇸 (@iskandrah) October 13, 2024