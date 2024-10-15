سياسة | عربي

وزير الخارجية المصري يحذر من محاولات إسرائيل وقف أنشطة الأونروا

15 - أكتوبر - 2024

مقر الأونروا في القدس، 10 مايو 2024- رويترز

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”: شدّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أولوية الإسراع في وقف إطلاق النار، والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة دون عوائق من الجانب الإسرائيلي.

 جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، تناول التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة، والأوضاع المتردية في قطاع غزة، بعد مرور أكثر من عام على الحرب الإسرائيلية الغاشمة على القطاع.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، أدان عبد العاطي إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقرّ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس، وتحويل موقعها إلى بؤرة استيطانية جديدة، محذراً من محاولات إسرائيل المتكررة لوقف أنشطة الوكالة الداعمة للاجئين الفلسطينيين، والحملة الممنهجة التي تشنها ضد الوكالة لتشويه سمعتها وإضعافها.

وشدّد وزير الخارجية المصري على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان، والعمل على تهدئة الأوضاع في الإقليم لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.

وأكد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 من كل الأطراف، ودون انتقائية، ودعم المؤسسات اللبنانية، بما فيها الجيش اللبناني، مؤكداً على أهمية تهيئة الظروف لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان.

كما أعرب عن رفض مصر الكامل للتجاوزات الإسرائيلية ضد قوة اليونيفيل الأممية في جنوب لبنان، وأهمية تكثيف إمداد لبنان بالمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، بعد نزوح أكثر من مليون لبناني.

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  1. يقول ابوعمر:
    أكتوبر 15, 2024 الساعة 12:55 م

    ارفع صوتك عاليا وشن الهجوم الشديد ضد الكيان الصهيوني وهدده بالضرب من يد حديد…هل تملك الشجاعة لفعلها..

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  2. يقول لا داعي للذكر:
    مارس 3, 2025 الساعة 10:16 م

    لما اقرأ هده العناوين ينتابني الضحك 🤣🤣🤣

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