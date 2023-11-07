سياسة | عربي | فلسطين

وزير الخارجية المصري يدعو إلى التحرك الجاد لوقف إطلاق النار في غزة

منذ ساعة واحدة

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القاهرة: أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، أن “الصدمة الإنسانية التي يستشعرها الجميع” جراء القصف الإسرائيلي المستمر للمنشآت المدنية وسياسات العقاب الجماعي من حصار وتهجير في قطاع غزة، “تحتم على الأطراف الدولية الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية والسياسية تجاه إنهاء هذه الكارثة والتحرك الجاد لدعم وقف إطلاق النار في أقرب وقت”.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير شكري، اليوم، فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وما يواكبها من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد.

وذكر المتحدث، في بيان نشره عبر صفحة وزارة الخارجية بموقع “فيسبوك”، أن المسؤول الأممي حرص خلال الاجتماع على الاستماع إلى تقييم شكري لتطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي غير المسبوق في قطاع غزة، والتعرف على الرؤية والتحركات المصرية على مسار تحقيق الوصول إلى وقف لإطلاق النار، وإيصال المساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة.

ولفت المتحدث إلى أن الوزير شكري استمع لتقييم المسؤول الأممي للوضع الإنساني في القطاع، وخططه للتحرك لمواجهة الانتهاكات القائمة ورصدها والتحقق منها.

( د ب أ )

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