وزير الخارجية المصري يدعو قوات الاحتلال للتوقف عن تعمد حجب المساعدات أو تأخير دخولها إلى غزة

القاهرة- “القدس العربي”:

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على أهمية عدول قوات الاحتلال عن تعمد حجب جزء من المساعدات أو تأخير دخولها للتضييق على سكان قطاع غزة، وخلق أوضاع غير محتملة للفلسطينيين هناك.

جاء ذلك خلال استقباله وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر، لولوة الخاطر، في إطار الزيارة التي تقوم بها لإيصال المساعدات القطرية إلى مطار العريش ومعبر رفح.

وأضاف شكري، أن الكارثة الإنسانية التي تحيط بسكان قطاع غزة تتطلب دخول المساعدات بشكل كامل وآمن ومستدام.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن المناقشات بين الوزيرين تناولت بشكل مستفيض سبل تنسيق الجهود المشتركة لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف أن الوزيرين تبادلا التقييم حول التحركات والاتصالات التي تضطلع بها مصر وقطر على مسار وقف الحرب في غزة، حيث أكدا حتمية تحقيق الوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار، واضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها إزاء وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت المدنية بالمخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة محاسبة مرتكبيها، وامتثال إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

ولفت إلى تأكيد الوزيرة الخاطر على حرص قطر الكامل على التنسيق والعمل مع مصر في إطار وحدة الهدف الخاص بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والرفض الكامل لتهجير الأشقاء الفلسطينيين داخل القطاع أو خارجه، وضرورة النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع دون شروط أو معوقات.

وكانت طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل 41 طنا من المواد الغذائية ومستلزمات الإيواء، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، توجهت إلى مطار العريش في شمال سيناء تمهيدا لنقلها إلى غزة.

إلى ذلك قال الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إن مطار العريش الدولي استقبل خلال الساعات الماضية 6 طائرات من دول مختلفة، وتحمل مساعدات لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وبيّن أن من بين الطائرات التي وصلت إلى المطار خلال الساعات الماضية، طائرتان من السعودية محملتين بـ38 طنا من مستلزمات الإيواء، وطائرة من الأمم المتحدة محملة بـ58 طنا من الخيام وأدوات النظافة والمستلزمات الطبية، وطائرة من الشيشان محملة بـ29 طنا من المياه والبطاطين ولبن الأطفال والمواد الغذائية، وطائرة من برنامج الغذاء العالمي محملة بـ54 طنا من البسكويت عالي الطاقة، وطائرة من رومانيا محملة بـ17 طنا من مستلزمات الإيواء.

وأضاف أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بلغ 145 طائرة حملت على متنها 3539 طنا من المساعدات المتنوعة، حيث جرى تخزينها في 7 مخازن مؤمنة بمدينة العريش ويجري نقلها إلى قطاع غزة، بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.

إلى ذلك، اصطفت عشرات سيارات الإسعاف أمام الجانب المصري من معبر رفح في انتظار إجلاء 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: “تمكنت طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني بتنسيق من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من إخلاء 31 طفلا من الأطفال الخدج في مستشفى الشفاء”.