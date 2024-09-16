وزير الخارجية المصري يقول إن بلاده أكثر دولة متضررة من التصعيد في البحر الأحمر

موسكو: صرّح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الإثنين، بأن بلاده هي أكثر دولة متضررة من التصعيد في البحر الأحمر بسبب الخسائر التي تتكبدها قناة السويس، مؤكدا أن إنهاء الحرب على قطاع غزة هو “الحل اللازم لمعالجة جذور التصعيد”.

وقال عبد العاطي في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، تطرق أيضا للحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، إن مصر تتكبد خسائر شهريا بسبب انخفاض عائدات قناة السويس؛ نتيجة التوترات الحاصلة في البحر الأحمر، والتي تؤثر على أمن حركة الملاحة.

وأضاف: “نتضرر جميعا من هذا التصعيد غير المبرر وهذا التوتر الذي يؤثر على حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر”. وتابع: “مصر بطبيعة الحال هي أكثر دولة متضررة من هذا التصعيد الخطير. ونتضرر شهريا من الانخفاض الشديد في عائدات قناة السويس؛ نتيجة هذا التصعيد والاستهداف”.

عبد العاطي أكد أن “الحل يكمن في معالجة جذور هذا التصعيد من خلال وقف العدوان على قطاع غزة، وعدم إعطاء المبرر لأي طرف لاستغلال هذ المعاناة لأغراض أخرى”.

وفي يوليو/ تموز الماضي، كشفت إحصاءات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2023/ 2024 عن عبور 20 ألفاً و148 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها مليار طن، محققة إيرادات قدرها 7.2 مليارات دولار. وذلك مقابل عبور 25 ألفاً و911 سفينة خلال العام المالي 2022/ 2023 بإجمالي حمولات صافية 1.5 مليار طن، محققة إيرادات 9.4 مليارات دولار، وفق بيان لهيئة قناة السويس آنذاك.

غزة أكبر مشكلة دولية

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الوضع بقطاع غزة أكبر مشكلة دولية حاليا، وأكد ترحيب بلاده بأية خطوة لوقف نزيف الدماء هناك بأقرب وقت.

وأكد لافروف أن روسيا ترحّب كذلك بالخطوات التي من شأنها تأسيس السلام الدائم في غزة.

وأوضح أن مجلس الأمن الدولي يُقدم على مبادرات لحل الأزمة القائمة في غزة، إلا أن القرارات ذات الصلة “تصطدم بعرقلة واشنطن لها”.

وأشار إلى التعاون بين روسيا ومصر في مجلس الأمن للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وحذّر من تجاهل الوضع في غزة على صعيد مجلس الأمن الدولي، وشدد على أن ما يجري هناك “أكبر مشكلة دولية في الوقت الراهن”.

الشأن الليبي

وعلى صعيد آخر، قال لافروف إن روسيا تدعم إيجاد “حل شامل” للوضع في ليبيا “على أساس مبادئ سيادة ووحدة” أراضي البلد العربي.

وأكد ضرورة تعيين المبعوث الأممي الخاص بليبيا، في أسرع وقت.

بريكس

وفي سياق منفصل، أشار الوزير الروسي لوجود أكثر من 30 دولة راغبة بالانضمام لمجموعة “بريكس”.

ووصف هذا المشهد بأنه “استمرار لمرحلة تشكل النظام العالمي متعدد الأقطاب”.

(الأناضول)