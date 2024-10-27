وزير الخارجية المصري يهاتف نظيره الإيراني ويؤكد على ضرورة عدم استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية

القاهرة- “القدس العربي”:

شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على ضرورة منع التصعيد واتخاذ خطوات تسهم فى تحقيق التهدئة، وعدم استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية تؤدى إلى تداعيات وخيمة على شعوبها.

جاء ذلك في اتصال أجراه وزير الخارجية المصري مع نظيره الايراني عباس عراقجي اليوم الأحد.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، فإن الاتصال جاء فى إطار متابعة التطورات المتلاحقة الخطيرة في الشرق الأوسط.

وأضاف البيان أن عبد العاطي جدد إدانة مصر لكل الإجراءات والسياسات الأحادية والاستفزازية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتؤدي إلى تأجيج الوضع بها.

وزاد البيان: “تم خلال الاتصال تناول الجهود المبذولة من جانب مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والدخول الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى”.

وواصل: “بحث الوزيران الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الوزير عبد العاطي على مواقف مصر المبدئية بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد دون اي إملاءات وفي إطار الملكية اللبنانية”.

ويأتي الاتصال بعد توجيه الاحتلال الإسرائيلي ضربة لإيران، ردا على الهجوم الذي شنته الجمهورية الإسلامية في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، عندما أطلقت نحو 200 صاروخ على إسرائيل.