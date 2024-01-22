وزير الخارجية الموريتاني يثني على علاقات بلاده مع المغرب- (صور)

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يستقبل نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق، الإثنين، في الرباط

الرباط- “القدس العربي”: قام وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق، الإثنين، بزيارة رسمية إلى الرباط التقى خلالها نظيره المغربي ناصر بوريطة، وأجريا معا مباحثات تمحورت، على الخصوص، حول مستجدات الأوضاع على المستوى العربي والإفريقي والإسلامي، وكذا حول بعض الرهانات القائمة على المستوى الدولي.

وأفاد بيان صحافي للخارجية المغربية، تلقت “القدس العربي” نسخة منه، بأن المسؤول الموريتاني سجّل وجود تطابق هام في وجهات النظر مع نظيره المغربي بشأن تلك القضايا. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع بوريطة إن هناك آفاقا واعدة لتعزيز العلاقات المغربية- الموريتانية، وتعميقها بشكل أرحب وأوسع.

وأكد الوزير محمد سالم ولد مرزوق أن العلاقات المغربية- الموريتانية مبنية، بالدرجة الأولى، على نسيج قوي وروابط الدين والدم، مشددا على أن هذا المعطى يضفي على هذه العلاقات مؤهلات هامة لتعزيزها وتطويرها بشكل أكبر.

وخلص إلى القول “ما دام هناك هذا التنسيق بين الوزارتين وبين قائدي البلدين، فهناك أيضا بحث دائم عن مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين”.