وزير الخارجية الهولندي يعرب عن أسفه لحادث السفارة المصرية.. مناوشات مستمرة بين مؤيدين ومعارضين في لاهاي

القاهرة- “القدس العربي”: أعرب وزير خارجية هولندا عن أسفه إزاء الحادث الفردي الذي وقع أمام مقر السفارة المصرية في لاهاي، في إشارة إلى قيام ناشط مصري بوضع قفل على باب السفارة في لاهاي، متهماً السلطات المصرية بالمشاركة في حصار قطاع غزة.

وقال الوزير الهولندي، في اتصال أجراه مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، إنه تحدث في الأمر مع السلطات الأمنية المعنية، مؤكداً اعتزامهم تكثيف الإجراءات الأمنية على السفارة المصرية، اتساقاً مع المسؤوليات التي تقع على عاتق الدولة المضيفة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومشدداً على العلاقات الوثيقة التي تربط بلاده بمصر، والتي تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات المختلفة، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتعزيز التعاون في القطاعات المختلفة بما يصب في مصلحة الشعبين.

بدر عبد العاطي: الاستياء البالغ من حادث الاعتداء على مبنى السفارة المصرية ربما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة من جانبنا

من جانبه، شدد وزير الخارجية المصري على أهمية توفير الحماية الأمنية للبعثة الدبلوماسية المصرية في هولندا، مشيراً إلى مسؤولية الجانب الهولندي بموجب القانون الدولي بحمايتها من أية تجاوزات، منوهاً بالاستياء البالغ من حادث الاعتداء على مبنى السفارة المصرية، ربما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات مماثلة من جانبنا، ومسؤولية الجانب الهولندي عن عدم تكرار هذه الأحداث المؤسفة.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، تبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأوضاع الكارثية في قطاع غزة.

وأكد عبد العاطي لنظيره الهولندي استمرار الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى هدنة تضمن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بلا قيود وإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين، وموافقة “حماس” على غالبية البنود الواردة في مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وأهمية موافقة الجانب الإسرائيلي على هذا المقترح، مستعرضاً زيارته لمعبر رفح مع رئيس الوزراء الفلسطيني، والذي يعمل على مدار الساعة من الجانب المصري، وأهمية الضغط على الجانب الإسرائيلي لفتح المعابر التي تربط إسرائيل بقطاع غزة، وطلب من نظيره الهولندي استثمار هولندا لدورها داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لوقف الكارثة الإنسانية في غزة.

كما استعرض عبد العاطي التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، فور التوصل لاتفاق وقف النار.

من جانبه، أثنى الوزير الهولندي على الدور المصري الإيجابي في العمل على التوصل إلى صفقة لضمان وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة محنته الحالية.

وتعد السفارة المصرية في هولندا من أكثر السفارات التي شهدت هجوماً من نشطاء ومعارضين مصريين يقيمون في الخارج في إطار الدعوات التي أطلقت لحصار السفارات المصرية.

ومؤخراً أظهرت فيديوهات مشادات بين معارضين ومؤيدين أمام مقر السفارة، حيث تجمع عدد من المعارضين المصريين في الخارج أمام مقر السفارة ورددوا هتافات تتهم مصر بالمشاركة في حصار قطاع غزة.

وظهر لاعب كرة القدم السابق أحمد ناصر في مقطع فيديو مصور عبر موقع «إنستغرام» وهو يتصدى لدعوات حصار السفارة، ووصف المشاركين فيها بالمحرّضين.

ووجّه اللاعب حديثه لمن يدعون للتظاهر أمام السفارة، والناشط أنس حبيب، قائلاً: «من أمام أشرف وأعظم سفارة لدولة في العالم وفي المنطقة، سفارة مصر، أشرف دولة في الدنيا، أنا أنتظر الولد الجاسوس، تعالَ أنا في انتظارك، سأكون موجوداً من السابعة صباحاً حتى السابعة مساء».

والشهر الماضي، أقدم ناشط مصري في هولندا على إغلاق أبواب السفارة المصرية بواسطة أقفال، احتجاجاً على الموقف المصري واستمرار إغلاق معبر رفح.

ووثق الناشط أنس حبيب عبر صفحته على «فيسبوك» وضع أقفال على مدخلي السفارة الرئيسيين، فيما حاول أحد موظفي السفارة الاعتداء عليه وسط الشارع، قبل أن يعود أدراجه إلى السفارة.

وكانت حركة تطلق على نفسها اسم «ميدان»، أعلن تأسيسها عدد من المعارضين المقيمين في الخارج، تتهمهم القاهرة بالضلوع في «أنشطة إرهابية»، قد وجهت نداء إلى الجاليات العربية والإسلامية، لا سيما الجالية المصرية في الخارج، إلى تنظيم تظاهرات أمام السفارات والقنصليات المصرية وفرض حصار عليها.

الدعوات للتظاهر أمام السفارات المصرية في الخارج أثارت جدلاً وغضباً واسعاً في مصر، خاصة المظاهرة التي دعا إليها الشيخ نضال أبو شيخة، رئيس اتحاد أئمة المساجد في الداخل الفلسطيني، أمام السفارة المصرية في تل أبيب، احتجاجاً على ما وصفه بالحصار المصري لغزة.

وهدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في فيديو مسرّب، بمعاملة الدول «المتقاعسة» عن حماية سفارات بلاده في الخارج بالمثل، داعياً إلى توقيف أي شخص يضع قفلاً أو دهاناً على باب سفارة، واستدعاء شرطة البلد الذي توجد فيه، وتسليمه لها.

عبد العاطي: الهدف من حصار السفارات نشر بعض الصور لتظهر مصر كدولة منتهكة مغلوبة على أمرها، وهذا أمر غير مقبول

كلام عبد العاطي جاء خلال تسريب مقطع مصور له تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث ظهر وهو يتحدث مع سفير مصر لدى هولندا عماد حنا، حول واقعة قيام أحد الشباب بوضع قفل على باب السفارة وإغلاقها، في إطار الدعوات للتظاهر وحصار السفارات المصرية التي أطلقها معارضون في الخارج يتهمون القاهرة بغلق معبر رفح والمشاركة في حصار غزة.

وظهر وزير الخارجية المصري منفعلاً، موجهاً اللوم للسفير، ويتهمه بالتقصير في حماية السفارة، معتبراً أن ما شهدته سفارة مصر في لاهاي هو ما شجع على محاولة تكرار الأمر نفسه في دول أخرى.

وقال إن كافة الأجهزة في مصر مستاءة مما حدث في هولندا، وإنه أكد أكثر من مرة أن من يحاول لمس باب أي سفارة يجب أن يحاسب.

وأكد وزير الخارجية أنه سيعامل الدول المتقاعسة عن حماية السفارات المصرية بالمثل، بتخفيف الحراسات أو رفعها بالكامل.

وظهر وزير الخارجية وهو يتحدث في ما يشبه جلسة، وقال: الهدف من حصار السفارات نشر بعض الصور لتظهر مصر كدولة منتهكة مغلوبة على أمرها، وعلى رأسها بطحة، وهذا أمر غير مقبول.

وأضاف: أنا أقول هذا الكلام على مسؤوليتي وأنا وزير الخارجية، من يحاول وضع قفل على باب السفارة أو وضع دهان (طلاء) عليه، يتم الإمساك به وتكتيفه ووضعه داخل السفارة واستدعاء الشرطة.

وزاد: سيتم اتخاذ إجراءات ضد الدول المتخاذلة والدول الأوروبية المتخاذلة في حماية السفارات تتعلق بتخفيف الإجراءات الأمنية عن سفاراتهم في القاهرة.