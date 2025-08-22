سياسة | دولي

استقالة وزير الخارجية الهولندي وعدد من الوزراء بعد خلافات حول العقوبات على إسرائيل

22 - أغسطس - 2025

حجم الخط
12

لاهاي: أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب مساء الجمعة استقالته من منصبه، إثر خلافات حادة داخل الحكومة بشأن فرض عقوبات إضافية على إسرائيل، وفق ما ذكرت وكالة “إيه أن بي” للأنباء.

وقال فيلدكامب للصحافيين عقب اجتماع الحكومة: “لقد اتخذنا سلسلة خطوات ضد إسرائيل، ولهذا السبب يجب على هولندا أن تشعر بالعار”، مضيفًا أنه واجه ضغوطًا من بقية الوزراء فيما يتعلق بما يجري في غزة والضفة الغربية، ما جعله يعتبر نفسه “غير قادر على الاستمرار في مهامه”. وأكد أنه لا يتوقع أن يتغير هذا الوضع في المستقبل القريب.

وجاءت استقالة فيلدكامب بعد أسابيع من إعلان أمستردام وزيرين إسرائيليين من اليمين المتشدد شخصين غير مرغوب فيهما، ومشاركة هولندا إلى جانب 21 دولة أخرى في إدانة مشروع استيطاني كبير بالضفة الغربية واعتباره مخالفًا للقانون الدولي.

وعقب خطوته، أعلن وزراء حزب “العقد الاجتماعي الجديد” انسحابهم من الحكومة تضامنًا معه، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة الجمعة رسميًا حالة المجاعة في غزة، محمّلة إسرائيل مسؤولية الكارثة الإنسانية التي يواجهها نحو نصف مليون إنسان يعيشون في ظروف “جوع كارثي” منذ اندلاع الحرب على القطاع عام 2023.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول بنت الحرية:
    أغسطس 23, 2025 الساعة 5:38 م

    أظن و الله اعلم ان هذا هو الاستبدال الذي تحدث به القران الكريم . و ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم..

    رد
1 2

أخبار ذات صلة

إعلام عبري: مقترح إسرائيلي أمريكي بإنهاء أو تمديد محدود لليونيفيل
11 - أغسطس - 2025
توتر بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بعد اقتراح تعليق تمويل الشركات الناشئة بسبب كارثة غزة- (تدوينة)
28 - يوليو - 2025
الولايات المتحدة تنسحب من اليونسكو وإسرائيل ترحب- (تدوينة)
22 - يوليو - 2025
مصدر رسمي سوري: الحديث عن توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل “سابق لأوانه” 
2 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية