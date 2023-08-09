وزير الخارجية اليمني يحذر من تبعات الحرب الاقتصادية للحوثيين على الوضع الإنساني

صنعاء: جدد أحمد بن مبارك، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية ، المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، تحذيره من تبعات الحرب الاقتصادية للحوثيين على الوضع الإنساني في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ ، في العاصمة السعودية الرياض، لبحث مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية والجهود المبذولة لتحقيق السلام، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.

وجدد بن مبارك موقف الحكومة “الداعم لمساعي تحقيق السلام وأن الحكومة تعمل كل ما يمكن لرفع المعاناة عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته بإحلال السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات المتفق عليها”.

وحذر بن مبارك من “تبعات الحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي على الوضع الإنساني المتردي وضرورة اتخاذ موقف أممي ودولي حازم إزاء تلك الممارسات”.

وتشكو الحكومة اليمنية بشكل متكرر من أزمة مالية حادة جراء استمرار توقف تصدير النفط وتراجع الإيرادات العامة للدولة، عقب هجمات شنها الحوثيون على عدد من الموانئ النفطية في محافظات واقعة تحت سلطة الحكومة.

وتقوم الأمم المتحدة وجهات دولية متعددة بتحركات دبلوماسية مكثفة من أجل اقناع أطراف الصراع في اليمن باستمرار التهدئة والعمل على تحقيق سلام مستدام ينهي النزاع المتواصل منذ نحو تسع سنوات.

(د ب أ)