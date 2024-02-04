سياسة | دولي | تركيا

وزير الخارجية: تركيا ستزود مصر بمسيّرات

منذ 52 دقيقة

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إسطنبول: وافقت تركيا على تسليم مسيّرات قتالية إلى مصر التي من المتوقع أن يزورها الرئيس رجب طيب أردوغان قريباً، في اشارة إلى اتمام المصالحة بين البلدين، وفق ما أعلن وزير الخارجية التركي الأحد.

وأكد هاكان فيدان في مقابلة تلفزيونية أن “عملية التطبيع اكتملت بشكل كبير. العلاقات (بين البلدين) مهمة للأمن والتجارة في المنطقة”.

وأضاف “لقد اتفقنا على تزويدهم بمسيرات” مؤكداً أنه “يجب أن تربطنا علاقات جدية بمصر من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط”.

من المتوقع أن يزور الرئيس التركي في 14 شباط/فبراير نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وفق وكالة أنباء أنكا التركية، أي بعد اثني عشر عاما من القطيعة بين الزعيمين.

وتعود آخر زيارة لأردوغان إلى القاهرة إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2012، عندما كان رئيسا للوزراء، للقاء الرئيس آنذاك، محمد مرسي.

(أ ف ب)

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