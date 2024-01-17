وزير الخارجية: طهران تؤكد استهداف “مجموعة إرهابية إيرانية” في باكستان

دافوس- سويسرا: أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأربعاء أن طهران استهدفت “مجموعة إرهابية إيرانية” في باكستان المجاورة، غداة إعلان إسلام آباد مقتل طفلين في ضربة جوية شنّتها طهران.

وقال أمير عبداللهيان خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس “في ما يتعلق بباكستان، لم يتمّ استهداف أي من مواطني البلد الشقيق والصديق بصواريخ ومسيّرات إيرانية”، مضيفا “تمّ استهداف ما يسمى جماعة جيش العدل، وهي مجموعة إرهابية إيرانية”.

قدمنا معلومات مخابراتية للعراق بشأن الموساد

كما أعلن عبد اللهيان اليوم أن طهران قدمت معلومات مخابراتية للعراق بشأن أنشطة جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.

وقالت إيران إن الحرس الثوري نفذ هجوما على “مقر تجسس” إسرائيلي في مدينة أربيل بالعراق يوم الاثنين. ونفى العراق في وقت لاحق وجود أي مركز تجسس من هذا القبيل في البلاد.

(وكالات)