سياسة | عربي | الأردن

وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة يصل الأردن في أول زيارة رسمية

منذ ساعتين

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عمان: وصل وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني إلى الأردن الثلاثاء في أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد، وذلك في إطار جولة إقليمية استهلها في السعودية ثم قطر فالإمارات.

وتوجه الشيباني الذي يرافقه في زيارته وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، فور وصوله إلى مقر وزارة الخارجية في عمان للقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على أن يعقب اللقاء مؤتمر صحافي مشترك للوزيرين.

وزار الصفدي في 23 كانون الأول/ ديسمبر دمشق، وأكد بعد لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع استعداد بلاده للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، مشيرا إلى أن “إعادة بناء سوريا أمر مهم للأردن وللمنطقة ككل”.

واستضاف الأردن في 14 كانون الأول/ديسمبر اجتماعا حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية ثماني دول عربية والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثل للأمم المتحدة.

أطيح الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر، إثر هجوم لتحالف من الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام.

والأردن من البلدان العربية القليلة التي أبقت سفارتها مفتوحة في دمشق خلال النزاع في سوريا.

واستؤنفت حركة التبادل التجاري بين البلدين في العشرين من كانون الأول/ ديسمبر، ومنذ ذلك الوقت دخلت سوريا 600 شاحنة أردنية محملة بالبضائع.

وأرسل الأردن الأحد 300 طن من المساعدات الإنسانية إلى سوريا في إطار “الجهود المبذولة للوقوف إلى جانب الشعب السوري”.

وعانى الأردن خلال سنوات النزاع في سوريا من عمليات تهريب المخدرات لا سيما حبوب الكبتاغون.

(أ ف ب)

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