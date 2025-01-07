وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة يصل الأردن في أول زيارة رسمية

عمان: وصل وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني إلى الأردن الثلاثاء في أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد، وذلك في إطار جولة إقليمية استهلها في السعودية ثم قطر فالإمارات.

وتوجه الشيباني الذي يرافقه في زيارته وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، فور وصوله إلى مقر وزارة الخارجية في عمان للقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على أن يعقب اللقاء مؤتمر صحافي مشترك للوزيرين.

وزار الصفدي في 23 كانون الأول/ ديسمبر دمشق، وأكد بعد لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع استعداد بلاده للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، مشيرا إلى أن “إعادة بناء سوريا أمر مهم للأردن وللمنطقة ككل”.

يجري الآن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي @AymanHsafadi ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، مباحثات موسعة مع الوفد السوري رفيع المستوى الذي يزور… pic.twitter.com/r7q5bSZIz1 — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) January 7, 2025

واستضاف الأردن في 14 كانون الأول/ديسمبر اجتماعا حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية ثماني دول عربية والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثل للأمم المتحدة.

أطيح الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر، إثر هجوم لتحالف من الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام.

والأردن من البلدان العربية القليلة التي أبقت سفارتها مفتوحة في دمشق خلال النزاع في سوريا.

واستؤنفت حركة التبادل التجاري بين البلدين في العشرين من كانون الأول/ ديسمبر، ومنذ ذلك الوقت دخلت سوريا 600 شاحنة أردنية محملة بالبضائع.

وأرسل الأردن الأحد 300 طن من المساعدات الإنسانية إلى سوريا في إطار “الجهود المبذولة للوقوف إلى جانب الشعب السوري”.

وعانى الأردن خلال سنوات النزاع في سوريا من عمليات تهريب المخدرات لا سيما حبوب الكبتاغون.

(أ ف ب)