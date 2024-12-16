وزير الخارجية: مسؤولون بريطانيون يجتمعون مع السلطات الانتقالية في سوريا

لندن: قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم الاثنين، إن مسؤولين بريطانيين سيجتمعون مع السلطات السورية الانتقالية لإجراء محادثات في دمشق هذا الأسبوع.
وأضاف لامي في مؤتمر صحافي “بوسعي أن أؤكد اليوم أننا أرسلنا وفدا من مسؤولين بريطانيين كبار إلى دمشق هذا الأسبوع، لعقد اجتماعات مع السلطات السورية الجديدة المؤقتة وأفراد جماعات المجتمع المدني في سوريا”.
(رويترز)
هه بريطانيا العنصرية البغيضة المقيتة المتغطرسة التي سرقت أرض فلسطين و سلمتها لقطعان الصهاينة الملاعين منذ 1948 هي سبب المشاكل والخراب الذي يحدث في الشرق الأوسط التعيس يا بئيس حقيقة مكشوفة ومفضوحة منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀