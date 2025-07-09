وزير الخزانة: أمريكا قد تجمع 300 مليار دولار من عوائد الرسوم هذا العام

واشنطن: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة حصلت على نحو 100 مليار دولار من إيرادات الرسوم الجمركية حتى الآن هذا العام، وقد يرتفع هذا المبلغ إلى 300 مليار مع نهايته.

وأضاف بيسنت خلال حديثه في اجتماع لمجلس الوزراء بالبيت الأبيض أن العوائد الرئيسية من الرسوم الجديدة بدأ تحصيلها فقط خلال الربع الثاني من العام، عندما فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما شبه شاملة 10 في المئة على الواردات الأمريكية وزاد الرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات.

وقال بيسنت “لذلك يمكننا أن نتوقع أن يكون ذلك أكثر من 300 مليار دولار بحلول نهاية العام”.

وأفاد متحدث باسم وزارة الخزانة بأن هدف 300 مليار دولار يتوافق مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، وليس نهاية السنة المالية للحكومة في 30 سبتمبر/ أيلول.

والوصول إلى تحصيل 300 مليار دولار من الرسوم الجمركية هذا العام يعني زيادة هائلة في التحصيل في الأشهر المقبلة، وزيادات حادة وواسعة النطاق في الرسوم الجمركية عن المستويات الحالية.

وأضاف بيسنت أن مكتب الميزانية في الكونغرس قدّر أن إجمالي إيرادات الرسوم الجمركية سيقارب 2.8 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، “وهو ما نعتقد أنه منخفض على الأرجح”.

وأعلنت وزارة الخزانة عن تحصيل رسوم جمركية إجمالية قياسية 22.8 مليار دولار في مايو/ أيار، بزيادة تقارب أربعة أمثال إجمالي 6.2 مليار دولار في العام السابق.

وبذلك وصلت حصيلة الرسوم الجمركية للأشهر الثمانية الأولى من العام المالي 2025 إلى 86.1 مليار دولار. وبلغ إجمالي التحصيل للأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2025 ما مجموعه 63.4 مليار.

(رويترز)