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وزير الخزانة الأمريكي: الاقتصاد “هش” على عكس ما تظهره المؤشرات

25 - فبراير - 2025

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

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واشنطن: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الثلاثاء إن الاقتصاد الأمريكي أكثر هشاشة مما تظهره المؤشرات الاقتصادية بسبب تقلب أسعار الفائدة واستمرار التضخم ونمو وظائف القطاع الحكومي.
وانتقد بيسنت في خطاب ألقاه بالسفارة الأسترالية ما أسماه الإنفاق الحكومي المفرط واللوائح المبالغ فيها في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وتعهد بتغيير النهج جذريا في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف “اعتماد الإدارة السابقة الشديد على الإنفاق الحكومي المفرط واللوائح المبالغ فيها ترك لنا اقتصادا ربما يظهر بعض المؤشرات المعقولة لكنه في الحقيقة هش”.
(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 25, 2025 الساعة 7:06 م

    ههه الاقتصاد قش وسيحترق مثل كومة التبن بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة من عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي ✌️🇵🇸😎☝️🔥

    رد

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