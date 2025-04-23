وزير الخزانة الأمريكي: الحرب التجارية مع الصين غير مستدامة وخفض التصعيد متوقع

واشنطن: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الثلاثاء إن المواجهة الجمركية المستمرة مع الصين غير قابلة للاستمرار، متوقعا حدوث “خفض للتصعيد” في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

لكن في كلمة خاصة ألقاها في واشنطن أمام مصرف “جيه بي مورجان تشيس”، حذر بيسنت من أن المحادثات بين الولايات المتحدة والصين لم تبدأ رسميا بعد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوما جمركية على الواردات الصينية بنسبة 145%، وردت بكين برسوم مضادة بلغت 125% على السلع الأمريكية. كما فرض ترامب رسوما جمركية على عشرات الدول الأخرى، ما أدى إلى تراجع أسواق الأسهم وارتفاع أسعار الفائدة على الديون الأمريكية بسبب مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الضغوط التضخمية.

وقال بيسنت، وفقا لنص الكلمة الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس (أ ب): “أعتقد أن التفاوض مع الصين سيكون شاقا، فلا أحد من الطرفين يرى أن الوضع الراهن يمكن أن يستمر”.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5ر2% بعد أن نشرت وكالة بلومبرج تقريرا أوليا حول تصريحات بيسنت.

(أ ب)