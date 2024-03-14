وزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن منوتشين يعلن عزمه ترتيب عملية للاستحواذ على تيك توك

واشنطن: أعلن وزير الخزانة الأمريكي السابق ستفين منوتشين الخميس بأنه سيشكّل مجموعة من المستثمرين بغرض الاستحواذ على منصة “تيك توك” من الشركة الصينية المالكة له.

وافق مجلس النواب الأمريكي الأربعاء بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يجبر “تيك توك” على الانفصال عن الشركة الأم تحت طائلة حظره على مستوى البلاد.

وأكّد منوتشين بأنه يؤيّد بشدة مشروع القانون الذي سيرفع الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.

كما أن الرئيس جو بايدن يدعم مشروع القانون وتعهّد التوقيع عليه فور إقراره.

وقال منوتشين الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد دونالد ترامب لشبكة “سي إن بي سي”، “أعتقد أنه يتعيّن إقرار التشريع وأعتقد بأنه يتوجّب بيع” تيك توك.

وأضاف أن تيك توك “عمل تجاري عظيم وسأشكّل مجموعة لشراء” التطبيق.

وتابع “يجب أن يكون مملوكا لأعمال تجارية أمريكية. ما كان للصينيين بأن يقبلوا إطلاقا بأن يتركوا شركة أمريكية تملك شيئا كهذا في الصين”.

وفي وقت سابق الخميس، قال مسؤول في وزارة التجارة الصينية إن على الولايات المتحدة “الكف عن قمع الشركات الأجنبية بشكل غير منصف” واتّخاذ “جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم”.

ورأى مسؤول آخر في بكين بأن الولايات المتحدة تتبنى “منطق قطاع الطرق” من خلال مشروع القانون الجديد.

(أ ف ب)