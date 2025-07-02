وزير الخزانة الأمريكي: مجلس الاحتياطي قد يخفض الفائدة بحلول سبتمبر

واشنطن: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الثلاثاء إنه يعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتأتي تعليقاته لقناة فوكس نيوز، في الوقت الذي يحث فيه الرئيس دونالد ترامب البنك على خفض أسعار الفائدة من نطاقها الحالي الذي يتراوح بين 4.25 و4.50 في المئة.

وقال الوزير “أعتقد أن المعيار هو أن الرسوم الجمركية لم تكن تضخمية. إذا كانوا سيتبعون هذا المعيار، أعتقد أنهم قد يفعلون ذلك في وقت أقرب من ذلك، ولكن بالتأكيد بحلول سبتمبر/ أيلول”.

(رويترز)