وزير الخزانة الأمريكي يدعو الكونغرس إلى رفع أو تعليق سقف الدين بحلول منتصف يوليو

واشنطن: حذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الجمعة من أن الولايات المتحدة على الطريق إلى نفاد المال لدفع فواتيرها في وقت مبكر من شهر أغسطس/ آب إذا لم يتخذ الكونغرس أي إجراء.

ودعا بيسنت الكونغرس إلى رفع أو تعليق سقف الدين بحلول منتصف شهر يوليو/ تموز المقبل.

وكتب بيسنت في رسالة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون: “إن الفشل في تعليق أو زيادة حدّ الدين سيتسبب في حالة من الفوضى في نظامنا المالي، ويقلل من أمن أمريكا وقيادتها العالمية… وقد أظهرت المواقف السابقة أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لتعليق أو زيادة حدّ الدين يمكن أن يكون له عواقب سلبية خطيرة على الأسواق المالية والشركات والحكومة الاتحادية.”

وخلال الأيام القليلة الماضية، شهد بيسنت مرتين أمام لجان الكونغرس أن سقف دين الخزانة في مرحلة الخطر.

وبعد إعادة تحديد الحدّ الأقصى للدين في يناير/ كانون الثاني، قالت وزيرة الخزانة السابقة جانيت يلين في أحد إجراءاتها الأخيرة في منصبها إن الوزارة ستتخذ “إجراءات استثنائية” تهدف إلى منع الولايات المتحدة من الوصول إلى سقف الدين.

(أ ب)