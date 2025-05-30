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وزير الخزانة الأمريكي يقول إن المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين “متعثرة قليلا”

منذ ساعة واحدة

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واشنطن: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الخميس، إن المحادثات التجارية مع الصين “متعثرة قليلا” واقترح أن يتدخّل الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني فيها.

وصرح بيسنت لشبكة فوكس نيوز عندما سُئل عن المحادثات التجارة الجارية مع بكين: “أستطيع أن أقول إنها متعثرة قليلا”.

وأضاف: “أعتقد أننا سنجري المزيد من المناقشات معهم في الأسابيع المقبلة، وأعتقد أنه قد يكون هناك، في مرحلة ما، اتصال هاتفي بين الرئيس (دونالد ترامب) والرئيس شي” جينبينغ.

واتفقت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم في أيار/ مايو على تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما، ما مثّل خفضا للتصعيد في خضم حرب تجارية بعد محادثات بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين في جنيف.

وفي إطار هذه الهدنة التجارية، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية مؤقتا من 145% إلى 30%، في حين قالت الصين إنها ستخفض رسومها الجمركية على السلع الأميركية المستوردة من 125% إلى 10%.

(أ ف ب)

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