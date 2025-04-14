وزير الخزانة الأمريكي: “ينبغي التوصّل في وقت ما إلى اتفاق كبير” مع الصين

بوينوس أيرس: أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الإثنين أنّ لا سبب لحدوث شرخ بين الاقتصادين الأمريكي والصيني على الرّغم من التهديدات المتبادلة بفرض رسوم جمركية، مشيرا إلى إمكانية التوصّل “في وقت ما إلى اتّفاق كبير” بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وردّا على سؤال بشأن مخاطر حدوث شرخ بين الاقتصادين الأمريكي والصيني، قال بيسنت في مقابلة عبر قناة بلومبرغ التلفزيونية “هناك اتفاق كبير ينبغي التوصل إليه في وقت ما”.

وأضاف “ليس بالضرورة أن يكون هناك شرخ، ولكن من الممكن حدوثه”.

وأكّد الوزير الأمريكي أنّ التوصّل إلى اتفاق مع الصين سيكون أكثر صعوبة من التوصل إليه مع دول أخرى لأنّ “الصين هي أكبر منافس اقتصادي لنا وأكبر منافس عسكري لنا”.

ويقف أكبر اقتصادين في العالم على حافة الهاوية منذ أن أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتيل حرب تجارية عالمية بفرضه رسوما جمركية استهدفت بشكل خاص الواردات الصينية.

وردّت الصين على الولايات المتحدة بالمثل ما رفع نسبة الرسوم الأمريكية المفروضة على الواردات الصينية إلى 145% والرسوم الصينية المفروضة على الواردات الأمريكية إلى 125%.

وقال بيسنت إنّ الرسوم الجمركية الإضافية “ليست مزحة”.

وأضاف أنّ “هذه مبالغ كبيرة. لا أعتقد أنّ أحدا (…) يريد أن تبقى الأمور على حالها”.

وكان ترامب حذّر الأحد من أنّ أيّ دولة “لن تكون بمنأى عن المخاطر” في مواجهة هجومه الجمركي، “وبخاصة الصين التي تعاملنا بشكل أسوأ بكثير”.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ الإثنين، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إنّ الحمائية “لن تؤدي إلى أيّ شيء”.

وبمعزل عن الصين، قال وزير الخزانة الأمريكي إنّ المفاوضات الثنائية “ستتحرّك بسرعة” لحلّ النزاعات الجمركية.

وأضاف “لقد تحدّثنا مع فيتنام الأسبوع الماضي، ومع اليابان الأربعاء، ومع كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل”.

(أ ف ب)