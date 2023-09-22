وزير الخزانة البريطاني: لا بد من الحوار بين الغرب والصين بشأن ضوابط الذكاء الاصطناعي

لندن: صرح وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت بأنه لابد أن ينخرط الغرب في حوار مع الصين بشأن أفضل السبل لتنظيم نمو الذكاء الاصطناعي، بعد أن وجهت لندن دعوة إلى بكين للمشاركة في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تستضيفها في وقت لاحق هذا العام.

وقال هانت في مقابلة مع وكالة بلومبرغ للأنباء: “لن يحضروا جميع المناقشات، ولكن ينبغي إقامة حوار مع دول مثل الصين، فهم لن يذهبوا إلى أي مكان، ولابد أن نكون واقعيين ونقيم مثل هذه الحوارات وأن نظل متيقظين”.

وتستعد بريطانيا لاستضافة أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء ريشي سوناك لأن تضطلع بلاده بدور قيادي في الجهود العالمية لوضع ضوابط تنظيمية لهذه التكنولوجيا.

وتضم العاصمة البريطانية لندن عددا من مقرات كبرى شركات الذكاء الاصطناعي في العالم مثل ستابيليتي إيه.أي، وسينثيا، وتأمل أن تصبح مركزا عالميا لهذه الصناعة، غير أن هناك بعض الشكوك بشأن قدرة لندن على التنافس مع دول مثل الولايات المتحدة والصين أو الاتحاد الأوروبي.

وفي إشارة إلى الضوابط التنظيمية للذكاء الاصطناعي، قال هانت: “يريد المستثمرون أن يروا أن الحكومات تبينت جميع الجوانب المتعلقة بهذه المسألة”، مضيفا أنه يتعين وضع الضوابط المناسبة للحفاظ على أمان هذه التكنولوجيا.

واستطرد قائلا: “عندما يحدث ذلك، فسوف يبدؤون في ضخ مبالغ ضخمة”.

(د ب أ)