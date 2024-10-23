سياسة | دولي | تركيا

قتلى وجرحى في هجوم “إرهابي” استهدف مقر الشركة التركية لصناعات الفضاء في أنقرة وتحييد المنفذيْن- (صور وفيديو)

23 - أكتوبر - 2024

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أنقرة: قُتل 5 أشخاص وأُصيب 22 آخرون بجروح الأربعاء، في هجوم استهدف مقر الشركة التركية لصناعات الفضاء قرب أنقرة، حسبما أعلن مسؤولون أتراك.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إنه يرجح أن يكون منفذو الهجوم من أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور.

وأضاف لصحافيين أن خمسة أشخاص قتلوا في الهجوم.

وأشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي كان يجري محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة البريكس في قازان في روسيا إلى أنّ “الهجوم الشنيع” أسفر عن “أربعة شهداء و14 جريحا”.

كما قدّم بوتين تعازيه لإردوغان في قتلى الهجوم.

وفي وقت سابق، أفاد وزير الداخلية التركي على منصة إكس عن مقتل ثلاثة أشخاص، مشيرا إلى أنّ ثلاثة من المصابين جروحهم خطيرة. وقال إنّه “تمّ تحييد” اثنين من المهاجمين وهما “امرأة ورجل”. وأوضح يرلي كايا أنّ العمل جارٍ لتحديد هويتيهما ولكنه لم يشر إلى مهاجمين آخرين.

وأفادت قناة “خبر تورك” عن احتجاز “رهائن” من دون مزيد من التفاصيل. ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن هذه العملية حتى الآن.

من جهتها، أعلنت وزارة العدل فتح تحقيق.

وفيما أشارت قناة “إن تي في” التلفزيونية الخاصة إلى هجوم انتحاري، أوضحت أنّ “مجموعة من الإرهابيين” اقتحمت مدخل مقر الشركة و”فجّر أحدهم نفسه”.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية عن إطلاق نار أعقب الانفجار الذي وقع حوالى الرابعة بعد الظهر (13,00 ت غ).

من جهتها، نشرت صحيفة “صباح” على حسابها على موقع إكس صورا التقطتها كاميرات المراقبة عند مدخل المبنى تُظهر شابا بيده ما يبدو أنها بندقية هجومية، وهو يصرخ قائلا “هذا أحد الإرهابيين الذين هاجموا الشركة”.

وعقب الهجوم، سُمعت انفجارات وطلقات نارية في منشآت الشركة، وتم إرسال قوات الأمن ورجال الإطفاء والفرق الطبية إلى المنطقة.

ووفق صور بثّتها القنوات التركية، تصاعد دخان أبيض كثيف بعد الانفجار أمام مدخل مقر الشركة.

ولم يعلن أي طرف بعد مسؤوليته عن هذه العملية.

إدانات

أدان مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الهجوم  في منشور له على حسابه على منصة “إكس” الأربعاء.

وقال روته إن “الأنباء الواردة من أنقرة حول سقوط قتلى وجرحى بالهجوم مثيرة للقلق”.

وقال إن “حلف الناتو يقف إلى جانب حليفتنا تركيا، وندين بشدة كل أشكال الإرهاب، ونتابع التطورات عن كثب”.

وأشار روته، إلى أنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونقل له دعم الناتو لتركيا.

كذلك، أدان زعيم المعارضة أوزغور أوزيل الذي يقود حزب الشعب الجمهوري، “الهجوم الإرهابي”. وقال عبر منصة إكس “أدين الإرهاب بغض النظر عمّن يقف وراءه أو مِن أين يأتي”.

وشكّلت إيرادات قطاع الصناعات الدفاعية بما في ذلك المسيّرات مثل “بيرقدار”، نحو 80 في المئة من صادرات تركيا في 2023، أي نحو 10,2 مليار دولار.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2024، بلغت إيرادات صادرات الصناعات الدفاعية 3,7 مليار دولار، بزيادة 9,8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، وفقا لرئيس هيئة الصناعية الدفاعية التركية هالوك غورغون.

وأسفر آخر هجوم استهدف كنيسة في اسطنبول في كانون الثاني/يناير عن مقتل شخص وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

وسبق أن نفذ حزب العمال الكردستاني، هجوما في أنقرة أمام مفوضية الشرطة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل المهاجمَين وإصابة شرطيَين بجروح.

(وكالات)

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  1. يقول نيزك الكردي:
    أكتوبر 23, 2024 الساعة 7:50 م

    قطيع الإرهابيين الصهاينة بدأوا في تنفيذ تهديداتهم لتركيا عن طريق أذرعها الإرهابية في المنطقة

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    1. يقول محفوظ - الجزائر:
      أكتوبر 24, 2024 الساعة 12:52 ص

      ……كلام صواب, شكرا….

  2. يقول Au Wagga Wagga:
    أكتوبر 23, 2024 الساعة 10:14 م

    المؤشرات المبكرة تشير بالاصابع إلى الكيان الصهيوني الإرهابي فهم قدد هددوا تركيا مؤخرا اضافة إلى الكنز الذي تملكه الشركة وهي طائرة ✈️ ✈️ ✈️ KAAN الهجومية المقاتلة التي تريد منافسة f35 وكذلك su27

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  3. يقول صابر الجاف-المملكة المتحدة:
    أكتوبر 23, 2024 الساعة 11:34 م

    هل يعقل ان يقوم حزب العمال الكردستاني بهذه العملية وفي هذا الوقت بالذات خصوصا بعد المبادرة السياسية الكبيرة بين الحزب الحاكم وحليفه الحركة القومية من أجل اطلاق محادثات السلام واخراج القائد الكردي المسجون عبدالله اوجلان من سجنه وإنهاء القنال والنزاع منذ الثمانين من القرن الماضي…هل من احد يفضل البقاء في السجن منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما في السجون؟ أليست هذه حادثة مدبرة ومرسومة لها مسبقا كي يلصق الاتهام لاوجلان وحزبه من أجل وقف فكرة السلام وإنهاء القتال ..هذه حادثة مخططة وعمدية من قبل جهات معينة في تركيا ترفض رفضا قاطعا الاعتراف بالوجود الكردي في تركيا …

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  4. يقول محمد جبرؤوتي:
    أكتوبر 24, 2024 الساعة 2:14 ص

    بسم الله الرحمن الرحيم. العقل المدبر للعملية الموساد.

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  5. يقول احمد .. فلسطين:
    أكتوبر 24, 2024 الساعة 7:02 ص

    يجب ان نكون حذرين تجاه اتهام تركيا ودورها في دعم صمود اهل فلسطين .. تركيا دولة ذات نفوذ إلا وكونها دوله مصدرة لكافة انحاء العالم فيكون من مصلحة الصهاينه وأمريكا جرها إلى العزلة العالمية مما سيكون له الاثر الأكبر على صمود اهل فلسطين .. .. وما هو مخفي اكبر بكثير مما هو معلن .. لنركز فقط على عدونا وعدو البشريه الصهيونية المجرمه ..

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  6. يقول ابوعمر:
    أكتوبر 24, 2024 الساعة 9:52 ص

    الكيان اللقيط وامريكـــــــــــــــــــــــــــــــــا وكل الغرب وراء العملية الارهابية التي استهدفت المصنع التركي لصناعة الطائرات المسيرة والحربية بعدما تأكدو من النجاح التركي وتفوق علماءه في صناعة هذا السلاح الحربي الخطير جدا….

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