وزير الداخلية التونسي يفند “مغالطات” الأمم المتحدة حول طرد المهاجرين الأفارقة

تونس- “القدس العربي”: أكد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، الخميس، أن ما تم نشره من قبل بعض المنظمات الدولية، وخاصة ما جاء في تصريح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة حول ضرورة حماية اللاجئين والمهاجرين الأفارقة على الحدود التونسية، “يتسم بعدم الدقة ويرتقي إلى درجة المغالطة”.

وأكد لوكالة الأنباء التونسية أن “الادعاءات حول عمليات الطرد لا أساس لها من الصحة”، داعياً إلى “التثبت من الأخبار قبل نشرها لما لذلك من تداعيات تنسحب سلبا على أداء المؤسسة الأمنية التي لا تتوانى في بذل أي جهد لنجدة وإنقاذ المهاجرين على الحدود البرية أو البحرية”.

وكان فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، عبر عن قلقه البالغ إزاء طرد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا والجزائر.

وأكد، خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، أن العديد من العالقين على الحدود التونسية- الليبية لقوا حتفهم، كما أشار إلى تقارير تفيد بأن مئات الأشخاص هناك، بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال، يكابدون ظروفا قاسية للغاية، فيما تقل فرص حصولهم على الطعام والماء.

ولفت الفقي إلى أن تونس قامت بإنقاذ 15327 مهاجرا غير نظامي، 95 في المئة منهم يحملون جنسيات إفريقية من دول جنوب الصحراء، خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدا احترام الدولة التونسية والتزامها الكامل بمقومات حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه ينزّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيىيش، “بخصوص ما نسب له من مغالطات من قبل بعض وسائل الإعلام، فهو شخص نزيه ويتصف بالصدق والثبات والحرفية، ومتمكن من قواعد التعامل الدبلوماسي والدولي”.

وأضاف “لا سبيل لجعل مسائل تتعلق بسيادة الدول وحماية أقاليمها رهن تصريحات غير دقيقة وبين أيادي الموظفين من الصف الثالث في المنظمة الدولية”.

كما اعتبر أن “كل هذه الزوابع الإعلامية لا تأثير لها على علاقة الأخوة بين تونس وأشقائها في ليبيا والجزائر، ولا تمس من عزيمة مؤسستنا الأمنية في التصدي للإرهاب والتهريب ومكافحة الإتجار بالبشر وكل ما من شانه الإساءة لكرامة الإنسان”.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اتهمت الشرطة التونسية بالاعتداء على مهاجرين أفارقة بعد وضعهم على الحدود بين البلدين، فيما حذرت وزارة الداخلية التونسية مما سمته حملة افتراءات وتضليل تقودها وسائل إعلام وصفحات اجتماعية لتشويه صورة البلاد.