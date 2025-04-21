وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد قطري تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

دمشق: بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الاثنين، مع وفد قطري تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

وحسب ما أوردت وزارة الداخلية السورية في بيان على قناتها على تلغرام، “التقى وزير الداخلية أنس خطاب بدمشق، وفدا من دولة قطر”.

وأضافت: “ترأّس الوفد القطري قائد مجموعة الدعم والإسناد في قوة الأمن الداخلي (لخويا) المقدم ركن صالح عبدالوهاب المهندي، ومدير التعاون الدولي المقدم فلاح عبد الله الدوسري، وضم قائد مجموعة البحث والإنقاذ الرائد خالد عبد الله الحميدي”.

وتابعت: “بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الأمني والشرطي وتبادل الخبرات في مجالات العمل المشترك، بما يسهم في دعم المصالح المشتركة وتعزيز التنسيق بين الجانبين”.

وفي 17 أبريل/ نيسان الجاري، أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع أول زيارة للعاصمة القطرية الدوحة منذ توليه الرئاسة في يناير/ كانون الثاني الماضي، التقى خلالها بالأمير تميم بن حمد، وتناولا أوجه التعاون بين البلدين.

ومساء اليوم ذاته قال في منشور على منصة إكس، إن بلاده لن تنسى لقطر “موقفها الصادق ودعمها الثابت”، معتبرا أن تعزيز العلاقات بين دمشق والدوحة “ركن أساسي” في ترسيخ الاستقرار لشعبي البلدين.

وفي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، كان أمير قطر أول زعيم دولة يزور دمشق بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024).

وبسطت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وفي 29 يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.

(الأناضول)