وزير الداخلية الفرنسي يتوعد بإجراءات جديدة ضد الجزائر.. و”فيلسوف التدخل الأجنبي” برنارد هنري ليفي يعلن مساندته ـ (فيديو)

الجزائر ـ “القدس العربي”:

أعلن برونو روتايو، وزير الداخلية الفرنسي، أن بلاده لا تستبعد اتخاذ إجراءات جديدة بحق الجزائر، في ظل استمرار التوتر بين البلدين وتعثر العلاقات الثنائية، لا سيما في ملف الهجرة غير النظامية

وأوضح روتايو في تدخل له على قناة “بي أف أم” الفرنسية، أن أحد أبرز التحديات التي تواجهها فرنسا يتمثل في تنفيذ أوامر الترحيل الصادرة بحق المهاجرين غير النظاميين، مشيراً إلى أن 44 بالمائة من الأشخاص المرحلين المصنفين على أنهم “خطرون” يحملون الجنسية الجزائرية، ويُقدّر عددهم بحوالي 600 شخص، ما يجعل من هذا الملف تحدياً كبيراً في العلاقة مع الجزائر.

وفي نفس السياق، عبّر الوزير الفرنسي عن استيائه من قرار الجزائر طرد 12 دبلوماسياً فرنسياً، مؤكداً أنه التقى بهم جميعاً وكانوا “مصدومين”، مشيراً إلى أن بعضهم تركوا أبناءهم الذين يدرسون في الجزائر، كما أن بعض زوجاتهم جزائريات.

وأضاف: “اليوم، لا يوجد أي تقدم في ملف العلاقات مع الجزائر”، مذكّراً بأن الكاتب بوعلام صنصال لا يزال مريضاً ومسجوناً في الجزائر، في إشارة إلى ما اعتبره انتهاكا لحقوقه.

واتهم الوزير الفرنسي السلطات الجزائرية برفض استقبال مواطنيها الذين تقرر ترحيلهم من فرنسا، ورفض تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وعلى رأسها اتفاقية عام 1994.

ولمّح روتايو إلى أن باريس تدرس إمكانية إلغاء اتفاق 2013، الذي يمنح امتيازات استثنائية للمسؤولين الجزائريين حاملي الجوازات الدبلوماسية بدخول فرنسا من دون تأشيرة، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يُعدّ “استثناءً في منطقة المغرب العربي”.

وتطرق الوزير أيضاً إلى ديون المستشفيات الفرنسية على الدولة الجزائرية، قائلاً: “من السهل أن يسبّنا المسؤولون الجزائريون، ثم يأتون إلى بلادنا ليعالجوا في مستشفياتنا، ويضعوا أبناءهم في أفضل مدارسنا”. وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد نفت وجود أي ديون على عاتق الجزائر للمستشفيات الفرنسية، معتبرة ذلك من قبيل التضليل الذي يروج له اليمين المتطرف.

وأكد روتايو في ختام تصريحاته أنه يفرّق بين النظام الجزائري والشعب الجزائري، مشدداً على أن النظام يرى في فرنسا “كبش فداء” لمشاكله الداخلية.

وتعتبر السلطات الجزائرية أن هذا الوزير اليميني رأس حربة الهجوم على الجزائر في الفترة الأخيرة، وهو ما جعله محل انتقاد واسع من قبل السلطات الجزائرية التي تفرق بينه وبين باقي أعضاء الحكومة المشكلة من فيسفساء سياسي هجين بسبب عدم وجود أغلبية صريحة في البرلمان الفرنسي.

وكانت الجزائر قد أصدرت قرارا قبل نحو أسبوعين بإلزام 12 موظفا في السفارة الفرنسية بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، محملة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو المسؤولية عن تبعات ما سيحدث في العلاقات بين البلدين.

وحاء هذا القرار، على “إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 نيسان/أفريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا”.

وذكّرت الجزائر بأن هذا التصرف المتطاول على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر، مبرزة أن “هذا الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة، يفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي”.

Algérie: “La France n’a aucune raison de se coucher devant ce régime-là”, estime Bernard-Henri Lévy pic.twitter.com/ckYV4HrfV1 — BFMTV (@BFMTV) April 20, 2025

وفي نفس السياق اتُهم “فيلسوف التدخل الأجنبي” الفرنسي برنارد هنري ليفي، كما يوصف: بصب الزيت على النار، حيث هاجم الجزائر داعما روتايو، وصرح قائلا “فرنسا لا تملك أي سبب يجعلها تنحني أمام الجزائر. أدعم السيد روتايو”.

وقد اعتُبرت تصريحاته بمثابة استفزاز سياسي مقصود، وجاءت في وقت حساس يتسم بتوتر جيوسياسي بين الجزائر وفرنسا، خاصة حول قضايا الذاكرة، الهجرة، والمصالح الإقليمية في إفريقيا.

وفي رد مباشر، أصدر المرصد الوطني للمجتمع المدني بياناً شديد اللهجة ضد ما وصفه بـ”الشطحات الإعلامية” للمدعو برنارد هنري ليفي، معتبراً إياه “متطرفاً متعصباً” لا يزال يختزل الجزائر في نظرة استعلائية استعمارية، ويستمر في الترويج لخطابات معادية لا تحترم سيادة الدول ولا كرامة الشعوب.

وأوضح البيان أن ليفي، الذي دأب على الدفاع عن سياسات مستعمر الأمس، ما زال يحاول المرافعة الإعلامية لصالح “أيدٍ ملطخة بدماء الأبرياء”، متناسياً أن الجزائر استرجعت سيادتها بفضل تضحيات جسام قدّمها أبناؤها في مقاومة شرسة ضد الاحتلال الفرنسي.

وأكد المرصد وهو هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، أن تصريحات ليفي الأخيرة تكشف عن عجز واضح عن استيعاب أن الجزائر لم تعد تلك التي يعرفها أمثاله، بل هي اليوم دولة ذات مؤسسات قوية، ومجتمع مدني متماسك، وشعب واعٍ، استطاع بفضل نضجه وصموده أن يشكل “جزائر جديدة” يُحسب لها ألف حساب.

وجدد المرصد، بكل مكوناته من جمعيات ونقابات وتنظيمات طلابية، دعمه المطلق وغير المشروط لمؤسسات الدولة وسياستها الخارجية، مؤكداً أن هذا الدعم يتجلى باستمرار في مبادرات ميدانية ومواقف وطنية تُعبّر عن تمسك الشعب الجزائري بسيادته وكرامته.

كما شدد البيان على أن المرصد يحتفظ، إلى جانب كل مكونات المجتمع المدني، بحقه في اللجوء إلى المتابعة القضائية لكل من يحاول التدخل في الشأن الداخلي الجزائري أو توظيف منظمات ومؤسسات لخدمة أجندات استعمارية مشبوهة.

واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن ملف الذاكرة الوطنية خط أحمر، لا يمكن أن يتحول إلى أداة للمساومة أو التلاعب السياسي، مشدداً على أن الديمقراطية التي حاول برنارد ليفي تصديرها إلى دول المنطقة تحت غطاء “الحرية” لم تجلب سوى الخراب والانقسام، ولا مكان لها في الجزائر التي انتصرت بوحدة شعبها وصلابة مؤسساتها.