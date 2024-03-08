وزير الداخلية الفرنسي يصدر تعليمات لضمان أمن المساجد في رمضان

باريس: أصدر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الخميس، تعليماته إلى الولاة بضرورة ضمان أمن المساجد خلال شهر رمضان.

وفي منشور له على منصة “إكس”، لفت دارمانان، إلى أن أعداد المواطنين المسلمين المرتادين للمساجد خلال شهر رمضان في تزايد.

وأكد على ضرورة توفير الأمن للمساجد في عموم البلاد.

وذكر الوزير الفرنسي، أنه سيتم مضاعفة التمويل الحالي لضمان أمن المساجد.

وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، أعلن دارمانان، أن 242 حادثة معادية للمسلمين سجلت في فرنسا خلال عام 2023، مشيرا إلى أن ذلك يعني زيادة بمعدل 30 بالمئة مقارنة مع عام 2022.

واعتبر أن هذا الوضع غير مقبول، وأنه سيتم إنشاء جمعية ضد التمييز والأعمال المناهضة للمسلمين.

(الأناضول)





