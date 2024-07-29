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وزير الداخلية الفرنسي يعلن اعتقال العشرات لرغبتهم في تعطيل أولمبياد باريس

منذ ساعة واحدة

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باريس: صرّح وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الإثنين، بأن عشرات الأشخاص تم اعتقالهم في فرنسا، لرغبتهم في تعطيل دورة الألعاب الأولمبية.

وقال لمحطة “فرانس 2″ التلفزيونية، إن قوات الأمن اعتقلت ما يقرب من 50 شخصا، مشيرا إلى أنهم كانوا يريدون القيام بـ”أعمال تخريبية، أو احتجاجات متطرفة” خلال إقامة المنافسات الأولمبية الأولى، إلا أن السلطات حالت دون ذلك.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” أنه قد تم اعتقال 45 فردا من أعضاء حركة “إكستنكشن ريبيليون” الراديكالية المعنية بالبيئة، حيث كانوا يخططون للقيام بأعمال احتجاجية ضد العواقب الاجتماعية والبيئية للألعاب الأولمبية.

فيما أفادت صحيفة “لوفيغارو” باعتقال ناشط يساري متطرف أمس الأحد في منطقة أويسل، الواقعة على بعد نحو 121 كيلومترا شمال غرب باريس.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 29, 2024 الساعة 12:32 م

    ههه فرنسا الصهيونية الماكرونية الفاشية البغيضة المقيتة المتغطرسة التي تكيل بمكيالين تطرد المهاجرين العرب والمسلمين و الأفارقة وتستقبل ملايين الأوكران يا إخوان إلى القاع وبئس المصير 😁😂

    رد

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