وزير الداخلية الفرنسي يقول إنه سيقدم قائمة بأسماء مئات الجزائريين الذين يريد طردهم

باريس- “القدس العربي”:
في مقابلة مع شبكة BFMTV-RMC التلفزيونية، أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، أنه يدرس حاليا سلسلة من التدابير في حال رفضت الجزائر تولي مسؤولية “رعاياها الخطرين”، غير المرغوب بهم على الأراضي الفرنسية، على خلفية التوترات مع الجزائر.
وقال الوزير الفرنسي: “نحن بصدد إعداد قائمة تضم عدة مئات من الأشخاص لديهم بروفايلات خطيرة، وتقديمها إلى السلطات الجزائرية. وأوضح أن هؤلاء الأشخاص ثبت أنهم مواطنون جزائريون”.
Bruno Retailleau: “Nous sommes en train d’établir une liste de plusieurs centaines de personnes qui ont un profil dangereux (…) Ces gens-là, nous allons les présenter aux Algériens” pic.twitter.com/t7npWImns1
— RMC (@RMCInfo) March 3, 2025
وأضاف روتايو: “ لا تخبروني غدا، إذا حدثت مشكلة في نفس الظروف التي شهدتها مدينة ميلوز (هجوم بالسكين نفذه مواطن جزائري حاولت السلطات الفرنسية إعادته إلى بلده عدة مرات)، أننا لم نحاول فعل أي شيء. أريد أن أفعل كل شيء لتجنب ذلك، سيتم تقديم هذه القائمة في الأسابيع المقبلة”.
وفيما يتعلق بملفات الأفراد الواردة أسماؤهم في هذه القائمة، قال وزير الداخلية الفرنسي: “عندما أقول عدة مئات من الملفات، فهي غير قابلة للمقارنة. فمنفذ هجوم مدينة ميلوز يجمع بين البعد المتطرف وبعد نفسي: انفصام الشخصية”.
وتابع: “لا تجعلوني أقول ما لم أقله، فليس هناك عدة مئات من الجزائريين الذين يمكن أن يجمعوا بين هذين الملفين. لقد ارتكبوا أعمال إخلال بالنظام العام أو يظهرون في ملفنا للإرهابيين المتطرفين”.
وكان رئيس الفرنسي الوزراء فرانسوا بايرو قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه يريد تقديم “قائمة طوارئ” إلى الجزائر. وقال: “إذا لم يكن هناك جواب في نهاية الطريق، فلا شك أن الانسحاب من اتفاقية الهجرة بين البلدين لعام 1968 سيكون النتيجة الوحيدة الممكنة”.
بعد ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن حكومته “لها الحق في مراجعة اتفاقيات الهجرة مع الجزائر بسبب رفض السلطات الجزائرية قبول جزائريين تم ترحيلهم من فرنسا”. وأكد ماكرون أن بلاده لن تلغي من طرف واحد هذه الاتفاقية، موضحا أنه أجرى مناقشات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من أجل إدخال تعديلات عليها.
وتنص اتفاقية الهجرة لعام 1968 بين فرنسا والجزائر، على تمتع الجزائريين بعدة استثناءات من قوانين الهجرة الفرنسية، الأمر الذي يجعل من السهل عليهم الانتقال إلى فرنسا والاستقرار فيها.
بحسب موقع إذاعة “أوروب 1″، فإن الجزائر على علم بالفعل بوجود مثل هذه القائمة التي سبق أن قدمها وزير الداخلية الفرنسي السابق جيرالد دارمانان،، خلال زيارة رسمية إلى الجزائر.
ورسم وزير الداخلية الحالي برونو روتايو صورة أكثر شمولية للتوترات بين البلدين، قائلا: “هذه الأزمة ليست جديدة.. منذ أشهر وأشهر، تم إدراج الشركات الفرنسية في القائمة السوداء فيما يتعلق بالمشتريات العامة الجزائرية، وتم القضاء على اللغة الفرنسية في التعليم الابتدائي لصالح اللغة الإنجليزية، وتم إرجاع مقطع من النشيد الوطني الجزائري المعادي لفرنسا”.
يحيا عمي تبون.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحق له طردهم بل يجب أن يدفع لهم تعويضا وإذا كان سبب الطرد سوء الخلق أو عدم احترام القانون أو ارتكاب جرائم فالمدان فرنسا لأنها خربت الإنسان الجزائري وحجزت حريته وتعليمه 130 سنة.
الجزء الأخير من المقال يختصر المشكلة بين البلدين
النفود الفرنسي الثقافي والاقتصادي والسياسي في الجزائر
في تراجع مستمر وهذا ما صرح به وزير الداخلية الفرنسي
يردون أن تكون الجزائر ملحقة فرنسبة .
ما يحدث مجرد سحابة صيف عابرة! و مهما بلغت درجة الخلافات ، فسيتم حلها ( وديًا و سترجع المياه الى مجاريها ! لا الدولة الفرنسية مستعدة للتنازل عن مصالحها ( الحيوية ) في الجزائر و لا الأنظمة المتوارثة و ( المتعاقبة) على حكم الجزائر مستعدة ( لقطع صِلاتها و علاقاتها و مصالحها مع ( الدولة الفرنسية و صناع القرار فيها) ! للإشارة فقط الشعارات المُستخدمة ( مجرد شعارات في الأخير ستنقلب الى كلام ليل يمحوه النهار 🙄..لأن في النهاية الغلبة لمن يملك اوراق اللعبة 🤔
فرنسا الاستعمارية رجعتها دولة قارة بعدما كانت مساحتها لا تتعدى 430 الف گلم مربع ـنهبت من اراضي مغربية و تونسية وليبية ومالية خرجت فرنسا باستفتاء يعمل يد في يدمعها لمدة 100سنة والا ستخرج الا رشفات
مجرد تساؤل (1)
كيف تنتصر الجزائر وتذل من أراد بها سوءا أو تشويه سمعتها!؟
جاء في المقال ما نصه:
“أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، أنه يدرس حاليا سلسلة من التدابير في حال رفضت الجزائر تولي مسؤولية رعاياها الخطرين” انتهى
سبق أن فندته صحيفة “tsa” الجزائرية يوم:28/02/2025 في مقال نشرته تحت عنوان:” OQTF vers l’Algérie : voici les profils qui posent problème”، جاء فيه ما نصه:
“إن إبعاد الرعايا الجزائريين الذين يتوجب عليهم مغادرة الأراضي الفرنسية لم يتوقف في عام 2024، حيث تم تنفيذ 2500 عملية طرد تجاه الجزائر. وفي عام 2023، بلغ هذا الرقم 2562، مما يجعل الجزائر الدولة الرائدة من حيث حالات الطرد، متقدمة بفارق كبير على المغرب بـ1104 وتونس بـ887. انتهى الاقتباس
وفي حوار نشرت صحيفة ” lefigaro”، اليوم:04/03/2025: تحت عنوان:”اتفاقية 1968 من اختصاص رئيس الجمهورية: ماكرون يُعيد بايرو و روتايو إلى الخط الصحيح بشأن الجزائر”، قطع ماكرون لسانا رئيس حكومته ووزير داخليته بما نصه:
“أن الجزائر تتعاون في مجال إعادة استقبال مواطنيها المقيمين بطريقة غير شرعية في فرنسا. إن رقم 3 آلاف تصريح قنصلي الذي منحتهم الجزائر سنة 2024 لترحيل مواطنيها ليس سيئا، مقارنة بباقي الدول مثل المغرب وتونس وحتى مالي” انتهى
مجرد تساؤل (2)
كيف تنتصر الجزائر وتذل من أراد بها سوءا أو تشويه سمعتها !!!؟؟؟
موقف الجزائر الصلب والصحيح جعل الفرنسيين يتخبطون في ما بينهم، ويكذبون أنفسهم، ويخرقون القانون الأوروبي والقانون الفرنسي حقدا مدفونا وضغينة مكشوفة ضد الجزائر.
الجزائر رفضت مهل وإنذارات الحكومة الفرنسية لما أكد ماكرون على من مرتين من لشبونة وفي حواره مع “لوفيغارو” السالف الذكر أنه لا يمكن إلغاء اتفاقية 1968 من طرف واحد، واعتبر ذلك “أمر سخيف”، سخافة أصحاب الفكرة.
فرنسا لم تجد أي ورقة تضغط بها على الجزائر إلا ورقة الهجرة، فأسقطها ماكرون لما أدرك أن سفينته ستغرق واعتبرها ورقة سخيفة سخافة أصحابها.
أذكر القراء الكرام، ولن أمل التكرار، أن كزافيي دريانكور، السافر السابق لدى الجزائر وأشرس أعدائها، عراب ومنظر اليمين المتطرف وحامل لوائه، والمستميت على إلغاء اتفاقية 1968، حسدا وبغضا من الجزائريين، والذي يلقي بالأفكار العدائية السامة ضد الجزائر ويترك لـ 9000 صحفي وسياسي ومحلل وخبير يتقاذفونها في وسائل الإعلام الفرنسية المكتوبة والمرئية والمسموعة، قال في مذكراته “اللغز الجزائري” ما نصه:
“أنني معجب بإصرارهم، والطريقة التي يُجيدون بها تركيع محاوريهم، ونحن الفرنسيين منهم طبعا” انتهى الاقتباس.
مجرد تساؤل (3)
كيف تنتصر الجزائر وتذل من أراد بها سوءا أو تشويه سمعتها !!!؟؟؟
وفي حوار مع قناة ” Europe 1″، يوم:22/01/2025، قال أشرس أعداء الجزائر “كزافيي دريانكور” ما نصه:
on a peur de l’Algérie je ne sais pas quelle est la raison mais on fait de l’autocensure en permanence vis-à-vis de l’Algérie on a peur à la fois du système algérien on a peur sans doute des algériens en France mais on surestime à mon avis cette donnée on est paralysé tétanisé quand il s’agit de l’Algérie.
الخوف من الجزائر ليس نابع من قوتها، أمام فرنسا النووية، بل نابع من صواب وصلابة موقفها ورفضها الانبطاح، ذلك خبرته فرنسا خلال استعمارها للجزائر.
وفي حوار مع “BFMTV”، منشور على منصة “يوتوب” على الرابط التالي:
« http://www.youtube.com/watch?v=8TZZeJhl2UU »
تحت العنوان التالي:
Algérie, Ukraine, Europe… L’interview de Jean-Noël Barrot en intégralité
قال وزير الخارجية الفرنسي أإبتداء من الدقيقة 16، ما نصه:
« Ça n’est pas toujours avec les outils les plus durs qu’on obtient des résultats. D’ailleurs on a pu le mesurer par le passé puisque lorsqu’on a durci le temps avec l’Algérie on a fait baisser le nombre d’expulsion. »