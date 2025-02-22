وزير الداخلية الفرنسي ينتقد الجزائر بسبب هجوم ميلوز

باريس: انتقد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو الجزائر بسبب عدم استعادة الجاني المزعوم في الهجوم الذي وقع في إقليم ألزاس اليوم السبت، وأسفر عن مقتل أحد المارة وإصابة ثلاثة رجال شرطة، مشيرا إلى أن الأمر ستكون له عواقب.
ونقلت قناة “تي إف 1” التلفزيونية عن ريتايو أن الجاني المزعوم، الذي ذكر الوزير أنه من أصل جزائري، كان يجب أن يغادر فرنسا لكن الجزائر لم تستقبله.
وأضافت أن طاقم وزارة الداخلية حاول التواصل مع القنصلية الجزائرية 10 مرات لكنه لم ينجح.
وحذر ريتايو من أن فرنسا يجب أن تغير أسلوبها في مواجهة قضايا مثل التأشيرات ودخول الجزائرين بدون تأشيرة.
وقال إن الحكومة الفرنسية كانت لطيفة لغاية، لكنها يجب أن تحقق توازنا الآن.
وتتصاعد التوترات بين فرنسا والجزائر، التي كانت تستعمرها سابقا، بشدة منذ عدة شهور.
(د ب أ)
يتحمل النظام الجزائري وصمة عار و مسؤولية قانونية و اخلاقية بخصوص ستعادة مواطنيه غير المرغوب فيهم في فرنسا و غيرها من البلدان…و على فرنسا تغيير تعاملها اللين مع الجزائر بسبب عقدة الذنب الاستعماري و التعامل معها بحزم و مسؤولية لحماية مصالحها.
أهتم بمشاكل بلدك واترك الجزائر والجزائرين وشأنهم . المشكلة بين دولتين وسيأتي اليوم وتعود العلاقات الجزائرية الفرنسية الى ازهى ايامها وما هذه الايام الا سحابة صيف و ستمر .
هو من أصل جزائري، لكنه مولود و نشأ بفرنسا و يحمل الجنسية الفرنسية. إذا هو شأن يخصكم و إنما هي بضاعتكم، لا دخل للجزائر بها. عندما تصبحون دولة حق و عدالة، لن تكون الحاجة للعنف من أي كان.
الجزائر قطارها انطلق إن شاء الله و لن يتوقف
مسرحية بليدة و مفضوحة من لليمين المتطرف
لا افهم المنطق الذي تفكر به فرنسا فهي لا تسلم الجزائريين المطلوبين للعدالة الجزائرية و الذين ارتكبوا جرائم الارهاب في العشرية السوداء و كل من خربوا الاقتصاد الاجزائري و نهبوا اموال الشعب الجزائري و هربوا بها الى فرنسا و تريد من الجزائر ان تستلم كل من لا ترغب في اقامته في فرنسا.
هذا الوزير دأب على كيلو الاهم للجزائر وتهديدها بإلغاء معاهدة 1968 وتحديد عدد التأشيرات…نقول له ولماكرون وبايرو الجزائر ليست بحاجة لكم فأنتم دولة استعمارية في أقوالها وأفعالها والديا على ذلك هو طردكم من دول كثيرة في إفريقيا. على الجزائر أن تعلقت علاقاتها نهائيا مع فرنسا وتعمل على إزالة الفرنسية من المؤسسات الجزائرية نهائيا وتكثف علاقاتها مع دول محترمة وليست لها عقلية عنصرية استعمارية مثل فرنسا. فرنسا عاشت دائما على التلاعب بالدول الإفريقية و العربية، آن الأوان لطردها نهائيا من المنطقة ومعاقبتهم ومحاسبتها على إجرامها في حق الشعوب المستعمر طويلة قرون وأولهم الجزائر التي طردتها شر
طردة على يد مجاهديها البواسل وحررت أرضها كاملة دون المنازل عن شبر واحد.
إن كان مولودا بفرنسا ونشأ فيها فهي المسؤولة وإن كان مولودا بالجوائز وعربي في فرنسا يقسمان المسؤولة لكن على الجزائر قبول استعادة أبنائها
-الشعب الجزائري يتعاطف مع سلطته وخاصة حين يتعلق الأمر بفرنسا ، وليعلم الجميع أن جزائر اليوم ليست جزائر الأمس .
الحملة المسعورة التي تشنها فرنسا ضد الجزائر و مؤسساتها تخفي حقدا دفينا لا مثيل له و المحاكمة على صنصال ستاخذ مجراها و القانون الجزائري سيطبق
مجرد تساؤل
لماذا لا تستجيب الجزائر !!!؟؟؟
لأن الجزائر لا تشارك في الهرولة وترفض الذهاب إلى كانوسا !!!؟؟؟
جاء في المقال على لسان وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو ما نصه:
” أن طاقم وزارة الداخلية حاول التواصل مع القنصلية الجزائرية 10 مرات لكنه لم ينجح.” انتهى الاقتباس
وفي فيديو منشور على منصة “يوتوب” على الرابط أسفله، يقول “كزافيي دريانكور” السفير السابق لدى الجزائر ما نصه:
“أنه من الصعب جدًا العمل في الجزائر مع هذا النظام. تتصل بشخص ما على الهاتف إذا رأى رقمك فسوف يقفل السماعة. تعاود الاتصال عن طريق الأمانة العامة أو من المكتب يُقال لك أن الوزير غير موجود، ولن يعاود الاتصال بك أبدًا” انتهى الاقتباس والالتباس
« https://www.youtube.com/watch?v=qYXtyahfQAA »
وهذا هو سبب البغض والضغينة والحقد الذي يملأ قلوب أكثر من 9000 صحفي وسياسي فرنسي، يعبرون عنه علنا في كل وقت وحين بتحرشهم ضد الجزائر.
مهما فعلت فرنسا ستفرض الجزائر “الندية التبونية”، طوعا أو كرها، وقد بدت ثمارها تنضج بتوسل وزير الخارجية الفرنسي زيارة الجزائر، وقبول الإتحاد الأوروبي مرجعة اتفاقية الشراكة.
الجزائريون يرفعون شعار: “عيش يوم ديك ولا عام دجاجة”.
مليون ونصف مليون تحية “عمي تبون”.